Attualita 318

Perdite d'acqua dalla condotta di Spinasanta: tecnici al lavoro a Gela per evitare disagi

Caltaqua sta effettuando dei lavori lungo la condotta di Spinasanta. Le perdite si sono verificate nella zona e in via Picasso

Redazione

18 Marzo 2021 12:49

In relazione alla fuoriuscita di acqua nelle strade della zona Spinasanta, a Gela, Caltaqua chiarisce quanto segue. A seguito della sostituzione di alcuni organi di manovra – effettuata nell’ambito degli interventi realizzati di recente finalizzati all’ampliamento delle zone servite in modalità H24 – si è reso necessario mettere in scarico l’acqua all’interno di una condotta la quale avrebbe dovuto confluire in un torrente che è risultato però ostruito.

Ciò ha causato la fuoriuscita dell’acqua lungo la sede stradale. Caltaqua sta verificando la competenza della gestione di tale torrente in capo al quale risiede la responsabilità della sua corretta manutenzione. Sempre a Gela, inoltre, da questa mattina le squadre di pronto intervento di Caltaqua sono al lavoro dopo aver registrato una copiosa perdita in via Picasso, nella zona Spinasanta bassa. Tale perdita non ha sin qui comportato disservizi alla regolare turnazione.



In relazione alla fuoriuscita di acqua nelle strade della zona Spinasanta, a Gela, Caltaqua chiarisce quanto segue. A seguito della sostituzione di alcuni organi di manovra - effettuata nell'ambito degli interventi realizzati di recente finalizzati all'ampliamento delle zone servite in modalità H24 - si è reso necessario mettere in scarico l'acqua all'interno di una condotta la quale avrebbe dovuto confluire in un torrente che è risultato però ostruito. Ciò ha causato la fuoriuscita dell'acqua lungo la sede stradale. Caltaqua sta verificando la competenza della gestione di tale torrente in capo al quale risiede la responsabilità della sua corretta manutenzione. Sempre a Gela, inoltre, da questa mattina le squadre di pronto intervento di Caltaqua sono al lavoro dopo aver registrato una copiosa perdita in via Picasso, nella zona Spinasanta bassa. Tale perdita non ha sin qui comportato disservizi alla regolare turnazione.

Ti potrebbero interessare