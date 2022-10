Attualita 68

Perdita d'acqua a Gela dal costone Borsellino: disposti interventi urgenti

Sopralluogo congiunto del sindaco Lucio Greco e dell’assessore ai Lavori Pubblici Romina Morselli

Redazione

22 Ottobre 2022 17:09 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/perdita-dacqua-a-gela-dal-costone-borsellino-disposti-interventi-urgenti Copia Link Condividi Notizia

Sopralluogo congiunto del sindaco Lucio Greco e dell’assessore ai Lavori Pubblici Romina Morselli, insieme al dirigente Tonino Collura, nella zona del costone Borsellino, da decenni interessata dal grave problema degli allagamenti. Fino ad ora, le varie amministrazioni che si sono succedute hanno proceduto con provvedimenti tampone che hanno risolto le criticità solo temporaneamente. L’obiettivo dell’attuale classe amministrativa, invece, è quello di trovare una soluzione definitiva. Per questo, al netto degli interventi urgenti già disposti sul costone per le gravi perdite di acqua di questi giorni, in primis la pulizia delle canalette, si sta tentando un nuovo approccio, ed esattamente un sistema di convoglio delle acque reflue.

“La nostra finalità – spiegano Greco e Morselli – è quella di mettere in sicurezza una volta per tutte quell’area, salvaguardando, contemporaneamente, i cittadini e le strade. Stiamo parlando di un problema atavico ed irrisolto, che, negli ultimi mesi, si è aggravato, a causa del canale invaso da canneti e vegetazione che periodicamente ostruiscono il deflusso delle acque. E’ un tentativo, ma siamo fiduciosi. Se non dovesse essere quello risolutivo, siamo pronti a studiare e vagliare altre soluzioni, ma basta con queste perdite!”



Sopralluogo congiunto del sindaco Lucio Greco e dell'assessore ai Lavori Pubblici Romina Morselli, insieme al dirigente Tonino Collura, nella zona del costone Borsellino, da decenni interessata dal grave problema degli allagamenti. Fino ad ora, le varie amministrazioni che si sono succedute hanno proceduto con provvedimenti tampone che hanno risolto le criticità solo temporaneamente. L'obiettivo dell'attuale classe amministrativa, invece, è quello di trovare una soluzione definitiva. Per questo, al netto degli interventi urgenti già disposti sul costone per le gravi perdite di acqua di questi giorni, in primis la pulizia delle canalette, si sta tentando un nuovo approccio, ed esattamente un sistema di convoglio delle acque reflue. "La nostra finalità - spiegano Greco e Morselli - è quella di mettere in sicurezza una volta per tutte quell'area, salvaguardando, contemporaneamente, i cittadini e le strade. Stiamo parlando di un problema atavico ed irrisolto, che, negli ultimi mesi, si è aggravato, a causa del canale invaso da canneti e vegetazione che periodicamente ostruiscono il deflusso delle acque. E' un tentativo, ma siamo fiduciosi. Se non dovesse essere quello risolutivo, siamo pronti a studiare e vagliare altre soluzioni, ma basta con queste perdite!"

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare