Perdere 2 chili a settimana senza sforzi: ecco la dieta dell'insalata. Il menù settimanale

Vanno bevuti almeno 2 litri di acqua al giorno, si anche agli infusi. Da diminuire l'assunzione di sale e zucchero

Redazione

(Fonte Salvatore Lavino, ricettasprint.it) La Dieta dell’Insalata, un metodo light per perdere 2 kg a settimana contrastando efficacemente il senso di fame. Si tratta di un regime alimentare molto semplice da seguire, al contrario di quanto si possa pensare. Come principio base va seguita la regola per la quale si deve mangiare una insalata mista prima di ogni pasto principale. Proprio per saziarci ed impedirci di esagerare. Inoltre vanno bevuti almeno 2 litri di acqua al giorno, si anche agli infusi. Diminuite l’assunzione di sale e zucchero ed eliminate del tutto gli alcolici. Non saltate la colazione e mai una volta nemmeno uno dei pasti principali. Ma ecco il menù tipo della settimana.



Ogni giorno a colazione: caffè con latte scremato, frutta, una fetta di pane integrale tostato, oppure uno yogurt scremato, una porzione di frutta, una fetta di pane integrale tostato.

LUNEDì

Pranzo: insalata di lattuga, pomodori, sedano e carota grattugiata. Una porzione di pesce alla griglia, al forno o lesso. Un frutto.

Cena: insalata di lattuga, pomodori, tonno, olive nere, cipolla e cetrioli oppure insalata di ananas naturale con prosciutto cotto.



MARTEDì

Pranzo: insalata a base di lattuga, pomodoro, sedano e carota. Un filetto di vitella cotto alla griglia. Uno yogurt scremato.

Cena; insalata di fagiolini, polpa di granchio e pomodoro oppure insalata di polpo cotto all’agrodolce con pomodoro, cipolla e peperone.

MERCOLEDì

Pranzo: insalata di lattuga, pomodoro, sedano e carota. Una porzione di frutti di mare alla griglia. Una pera.

Cena: insalata di lenticchie con tonno, cipolla, peperone e uovo sodo oppure insalata di patate lesse, tonno, gamberetti, pomodori, peperoni e cipolla.

GIOVEDì

Pranzo: insalata di lattuga, pomodori, sedano e carota tagliata. Una porzione di pesce alla griglia, al forno o lesso. Un grappolino d’uva.

Cena: insalata di carciofi, asparagi, mais, pomodoro, cipolla, sedano, uovo sodo e tonno al naturale oppure insalata di cozze, gamberi, polpa di granchio, lattuga, pomodoro, cipolla e peperoni.

VENERDì

Pranzo: insalata a base di lattuga, pomodoro, sedano e carota. Un filetto di vitella cotto alla griglia. Uno yogurt scremato.

Cena: insalata di pollo lesso, mela e ananas al naturale con salsa di yogurt scremato oppure insalata di pollo lesso, formaggio bianco, lattuga, pomodoro, cipolla, sedano, carota, olive e peperoni.

SABATO

Pranzo: insalata di lattuga, pomodoro, sedano e carota. Una porzione di frutti di mare alla griglia. Una mela.

Cena: insalata di patate lesse, tonno, polpa di granchio, pomodori, peperoni e cipolla oppure insalata di funghi champignon con gamberi.

DOMENICA

Pranzo: zuppa di verdure. Un piatto di pesce alla griglia, lesso o al forno. Una banana.

Cena: insalata di asparagi con gamberi oppure insalata di lattuga, pomodoro, tonno, olive nere, cipolla e cetriolo.



