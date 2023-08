Cronaca 617

Perde il portafoglio con dentro lo stipendio. Ragazzino straniero lo trova e lo restituisce

A Macerata l'uomo si è reso conto di non avere con sé il portafoglio. "Sono scoppiato in lacrime dopo la telefonata dei carabinieri"

Redazione

31 Agosto 2023 12:04 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/perde-il-portafoglio-con-dentro-lo-stipendio-ragazzino-straniero-lo-trova-e-lo-restituisce Copia Link Condividi Notizia

Perde il portafoglio con dentro la somma di uno stipendio e lo ritrova uno straniero, minorenne, che lo consegna ai carabinieri e che è voluto rimanere anonimo. Il proprietario del portamonete è Livio De Vivo che ha lanciato un appello pubblico per poter individuare il suo ‘salvatore’ e quindi ringraziarlo. "E’ una storia – dice – che fa ben sperare. C’è tanta brava gente in giro e questo ragazzino mi ha davvero salvato la vita". Tutto comincia martedì intorno alle 14.50 quando De Vivo si ferma a fare rifornimento e appoggia il borsello nella parte posteriore del camion.

Riparte e solo quando arriva a Macerata si accorge di non avere il portafoglio. "C’era dentro una somma di denaro importante, per non dire mostruosa – riferisce – e anche i documenti. Mi sono reso conto di averlo distrattamente appoggiato dietro il mezzo". Il portamonete era caduto all’altezza del passaggio a livello di via Einaudi, dove lo ritrova il ragazzo lo porta ai carabinieri che avvertono De Vivo che il portamonete è in caserma. "Sono scoppiato in lacrime – confessa – e questo ragazzo è però voluto rimanere nell’anonimato. E’ stato fantastico e vorrei incontrarlo per premiare il suo gesto, veramente bello e che fa ben sperare per il futuro".



Perde il portafoglio con dentro la somma di uno stipendio e lo ritrova uno straniero, minorenne, che lo consegna ai carabinieri e che è voluto rimanere anonimo. Il proprietario del portamonete è Livio De Vivo che ha lanciato un appello pubblico per poter individuare il suo ?salvatore' e quindi ringraziarlo. "E' una storia - dice - che fa ben sperare. C'è tanta brava gente in giro e questo ragazzino mi ha davvero salvato la vita". Tutto comincia martedì intorno alle 14.50 quando De Vivo si ferma a fare rifornimento e appoggia il borsello nella parte posteriore del camion. Riparte e solo quando arriva a Macerata si accorge di non avere il portafoglio. "C'era dentro una somma di denaro importante, per non dire mostruosa - riferisce - e anche i documenti. Mi sono reso conto di averlo distrattamente appoggiato dietro il mezzo". Il portamonete era caduto all'altezza del passaggio a livello di via Einaudi, dove lo ritrova il ragazzo lo porta ai carabinieri che avvertono De Vivo che il portamonete è in caserma. "Sono scoppiato in lacrime - confessa - e questo ragazzo è però voluto rimanere nell'anonimato. E' stato fantastico e vorrei incontrarlo per premiare il suo gesto, veramente bello e che fa ben sperare per il futuro".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare