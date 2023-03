Cronaca 764

Perde il controllo dello scooter e finisce contro un palo della segnaletica stradale: morto a 17 anni

Il giovane Samuel Cilia stava percorrendo la bretella di contrada Forte a Marzamemi

Redazione

06 Marzo 2023 08:34 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/perde-il-controllo-dello-scooter-e-finisce-contro-un-palo-della-segnaletica-stradale-morto-a-17-anni Copia Link Condividi Notizia

Ancora una tragedia sulle strade in provincia di Siracusa: la sesta vittima dall'inizio dell'anno. Un 17enne, Samuel Cilia, è morto a Marzamemi lungo la bretella che conduce da contrada Forte alla cosiddetta rotonda della Finanza, all’ingresso del borgo frazione di Pachino. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte. Sul posto è giunta un'ambulanza, i carabinieri e gli agenti di polizia municipale di Pachino, che stanno indagando sulle cause dell'incidente: non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo dello scooter su cui viaggiava e si sarebbe schiantato contro uno palo della segnaletica verticale.

Soltanto pochi giorni fa in provincia di Siracusa si era verificato un incidente che ha turbato tutta la comunità: due fidanzati, Diego Lauria e Larissa Venezia erano morti a distanza di giorni dopo lo scontro con la moto guidata dall'uomo avvenuto sulla Noto-Rosolini. Lauria era deceduto immediatamente, la donna, invece, dopo 9 giorni. Entrambi erano stati sbalzati dalla moto dopo lo scontro del due ruote contro un'auto, una Fiat alla cui guida c’era una donna di 72 anni.



Ancora una tragedia sulle strade in provincia di Siracusa: la sesta vittima dall'inizio dell'anno. Un 17enne, Samuel Cilia, è morto a Marzamemi lungo la bretella che conduce da contrada Forte alla cosiddetta rotonda della Finanza, all'ingresso del borgo frazione di Pachino. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte. Sul posto è giunta un'ambulanza, i carabinieri e gli agenti di polizia municipale di Pachino, che stanno indagando sulle cause dell'incidente: non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo dello scooter su cui viaggiava e si sarebbe schiantato contro uno palo della segnaletica verticale. Soltanto pochi giorni fa in provincia di Siracusa si era verificato un incidente che ha turbato tutta la comunità: due fidanzati, Diego Lauria e Larissa Venezia erano morti a distanza di giorni dopo lo scontro con la moto guidata dall'uomo avvenuto sulla Noto-Rosolini. Lauria era deceduto immediatamente, la donna, invece, dopo 9 giorni. Entrambi erano stati sbalzati dalla moto dopo lo scontro del due ruote contro un'auto, una Fiat alla cui guida c'era una donna di 72 anni.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare