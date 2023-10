Cronaca 171

Perde il controllo della moto lungo la statale, 27enne morto a Piazza Armerina

L'incidente sulla 117 bis, poco dopo il parco Ronza. La vittima è A.L, aveva 27 anni

Redazione

Tragico incidente stradale in provincia di Enna. Un motociclistica di Valguarnera, a bordo della sua Kawasaki ZX 750, è morto sulla statale 117 bis, poco dopo il parco Ronza.La vittima è A.L, aveva ventisette anni: ha perso il controllo della sua motocicletta ed è finito fuori strada. In base a una prima ricostruzione della dinamica, il ragazzo è finito contro un palo della segnaletica stradale e poi contro il guardrail.

Il motociclista stava viaggiando in direzione di Piazza Armerina quando ha perso il controllo del mezzo all'altezza del chilometro 42 della statale. Alcuni automobilisti di passaggio hanno subito lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e vigili del fuoco. Il ventisettenne è stato trasportato d’urgenza all'ospedale Michele Chiello, ma è arrivato al pronto soccorso già senza vita. Sul luogo dell'incidente i carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica.



