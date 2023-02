Cronaca 1006

Perde borsello con 13mila euro: un agente della penitenziaria lo ritrova e restituisce

I militari della stazione di Soleto (in provincia di Lecce) sono poi riusciti a rintracciare il proprietario

Redazione

23 Febbraio 2023 10:36 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/perde-borsello-con-13mila-euro-un-agente-della-penitenziaria-lo-ritrova-e-restituisce Copia Link Condividi Notizia

Perde il borsello contenente 13mila euro in contanti, ma per sua fortuna viene ritrovato da un consigliere comunale, anche agente di polizia penitenziaria libero dal servizio, che lo consegna ai Carabinieri. Il fatto è accaduto a Sternatia, nel Salento. I militari della stazione di Soleto (in provincia di Lecce) sono poi riusciti a rintracciare il proprietario del borsello, un professore che stava andando all'ufficio postale di Sternatia per depositare il denaro, risparmi di famiglia. Sarebbe stato distratto dal figlio e avrebbe inavvertitamente perso il borsello, restituito poi dai carabinieri assieme ai soldi, in banconote di vario taglio.



Perde il borsello contenente 13mila euro in contanti, ma per sua fortuna viene ritrovato da un consigliere comunale, anche agente di polizia penitenziaria libero dal servizio, che lo consegna ai Carabinieri. Il fatto è accaduto a Sternatia, nel Salento. I militari della stazione di Soleto (in provincia di Lecce) sono poi riusciti a rintracciare il proprietario del borsello, un professore che stava andando all'ufficio postale di Sternatia per depositare il denaro, risparmi di famiglia. Sarebbe stato distratto dal figlio e avrebbe inavvertitamente perso il borsello, restituito poi dai carabinieri assieme ai soldi, in banconote di vario taglio.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare