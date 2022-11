Per Sgarbi il ponte sullo Stretto non verrà mai realizzato: "E' una visione di Salvini"

Per Sgarbi il ponte sullo Stretto non verrà mai realizzato: "E' una visione di Salvini"

Intanto il vice premier ha incontrato una delegazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri per parlare di ponte e nucleare

Redazione

Mentre giorno dopo giorno Matteo Salvini assicura che finalmente il ponte sullo Stretto verrà realizzato, così come promesso in campagna elettorale, il neo sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi è certo che l’opera non verrà mai realizzata. Sgarbi lo ha detto a Sky Tg24, ospite di Timeline. ”Il ponte di Messina non si farà. È una specie di miraggio e di visione che sembra essere positiva e poi non lo è rispetto all’ambiente, rispetto all’isola, rispetto al fatto che è un’area di terremoto terribile quale fu quello del 1908 a Messina e che è difficile immaginare che possa non tornare. Quindi quella direi che è una visione di Salvini”.

Intanto il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Matteo Salvini ha incontrato una delegazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. L’appuntamento segue l’intervento di Salvini al congresso Cni celebrato venerdì scorso. Sul tavolo, tra le altre cose, secondo quanto fanno sapere fonti vicine al ministro, il nuovo codice degli appalti, la necessità di semplificare le norme, il Ponte sullo Stretto, l’energia nucleare. Si tratta di obiettivi su cui il centrodestra è particolarmente determinato. Peraltro, sia il collegamento tra Calabria e Sicilia che le nuove forme di energia sono temi su cui è emersa piena condivisione, come già confermato durante il confronto di pochi giorni fa. Nel ministero di Porta Pia, Salvini si è confrontato con il Presidente Armando Zambrano, Michele Lapenna, Massimiliano Pittau, Vincenzo Coppola, Carla Cappiello.



