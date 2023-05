Sport 1198

Per non dimenticare, a Caltanissetta il primo memorial "Damiano Iannello"

Era un giovane, appena ventenne, amante dello sport e della musica. Giocava nella CL Soccer club di calcio a cinque

Redazione

Per non dimenticare. Perché il suo ricordo rimanga sempre vivo. È attraverso lo sport, quello che lui amava e che era diventato per lui una valvola di sfogo, che gli amici vogliono ricordarlo. A lui è dedicato il primo memorial «Damiano Iannello» a un anno dalla sua tragica scomparsa che ha scosso profondamente. Era un giovane, appena ventenne, amante dello sport e della musica. Giocava nella CL Soccer club di calcio a cinque. Ancor prima nella Pro Nissa Futsal. Era mosso pure da una passione sfrenata per la musica rap. Da oggi prende il via un torneo di calcio a cinque organizzato proprio dall’ex allenatore di Damiano, Calogero Fulco, e dalla Cusn del presidente Aurelio Armatore.

È nei campetti di via Portella della Ginestra che si giocherà. In campo, in ricordo di Damiano, scenderanno sei squadre formate da suoi amici e conoscenti. Tutti ricorderanno quello che era il suo nome d’arte «Wolly». Campeggerà sulle magliette di tutte le squadre che si sfideranno, ma solo nel segno dello sport e dell’amicizia. Due i gironi previsti con partite di andata e ritorno. Passeranno alla fase successiva le prime due formazioni per girone. Poi si giocheranno le due semifinali e la finale. Ma tutti i partecipanti verranno premiati per essere scesi in campo in nome e per la memoria di Damiano. Vincenzo Falci



