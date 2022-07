Per le strade di Gallipoli completamente nude, la passeggiata senza abiti ha fatto il giro del web

Due turiste, dopo aver fatto il bagno, hanno attraversato la zona del centro storico

All'alba due ragazze hanno attraversato la zona del centro storico di Gallipoli, poi il porto e poi il lungomare completamente nude. Le due turiste sono passate tra le persone presenti per recarsi a casa dopo un bagno al mattino presto. La passeggiata senza abiti ha fatto il giro dei social e i gallipolini che si trovano al nord hanno fatto rimbalzare il breve filmato in tutta Italia. Probabilmente erano andare alla spiaggia "della Purità" dove spesso giovani bivaccano dentro piccole tende canadesi per fare il bagno all'alba.



