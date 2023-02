Caltanissetta, per la rissa a San Domenico in cui perse la vita Marcello Tortorici in quattro patteggiano

Caltanissetta, per la rissa a San Domenico in cui perse la vita Marcello Tortorici in quattro patteggiano

Pena più pesante per il padre ed il fratello di colui il quale viene considerato il killer del cinquantunenne

I quattro protagonisti della rissa a San Domenico dello scorso 25 novembre in seguito alla quale è stato ucciso il cinquantunenne Marcello Tortorici hanno patteggiato le condanne anche per lesioni. Due anni e otto mesi per Salvatore e Michele Fiore, rispettivamente il padre ed il fratello di Kevin Fiore che è ritenuto dagli inquirenti colui il quale ha inferto una coltellata mortale alla vittima. Condanna concordata a 2 anni e 6 mesi ciascuno per Massimo Tortorici e Rosario Millaci che si trovavano quella maledetta sera nella stradina in compagnia della vittima.

Lo scorso 25 novembre in via San Domenico i cinque si erano dati appuntamenti per chiarire una questione relativa a degli apprezzamenti che il figlio di Millaci aveva rivolto alla fidanzata di Kevin Fiore. Doveva essere un banale chiarimento ma poi sono sbucati fuori i coltelli. Quella tragica rissa si è conclusa con il ferimento mortale di Marcello Tortorici e con tre feriti seppur non gravi. I quattro sono difesi dagli avvocati Giuseppe Panepinto, Salvatore Baglio e Sergio Iacona.



