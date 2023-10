Per la prevenzione del tumore al seno gli ospedali di Caltanissetta e Gela si colorano di rosa

Per la prevenzione del tumore al seno gli ospedali di Caltanissetta e Gela si colorano di rosa

L'iniziativa della direzione strategica per sensibilizzare le donne agli screening oncologici

Redazione

Gli ospedali Sant'Elia di Caltanissetta e Vittorio Emanuele di Gela ieri sera si sono colorati di rosa per sensibilizzare le donne agli screening per la prevenzione del tumore alla mammella. L'iniziativa rientra tra gli appuntamenti dell'Ottobre rosa calendarizzati dalla direzione strategica con il Centro Gestionale Screening Oncologici dell'Asp Caltanissetta. Nel frattempo i cittadini avranno l'opportunità di sottoporsi a screening oncologici gratuiti dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 19. Gli screening del tumore della mammella possono essere effettuati dalle donne tra i 50 e i 69 anni

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Centro Gestionale Screening Oncologici dell’ASP di Caltanissetta al seguente numero telefonico: 0934 506056 (da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 – lunedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:00).



