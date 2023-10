Per il compleanno affitta 2 hotel a 5 stelle per 1.400 ospiti

Attualita 657

Per il compleanno affitta 2 hotel a 5 stelle per 1.400 ospiti

Imprenditore giapponese 'requisisce' alberghi palermitani per 3 giorni

Redazione

Un imprenditore giapponese ha scelto Palermo per festeggiare il compleanno e ha affittato i complessi ricettivi di Villa Igiea e Hotel Delle Palme. L’arrivo di Kaoru Nakajima è atteso per la prossima settimana. Una tre giorni di eventi, al momento prevista fra il 3 al 6 novembre, al teatro Politeama e al Teatro Massimo. Sono previsti 1.400 ospiti. Il 3 novembre ci sarà uno spettacolo al Politeama e un doppio spettacolo musicale al Teatro Massimo il 5 novembre. Gli alberghi 5 stelle a Palermo sono per quei giorni buyout, la nuova tendenza di non vendere singole stanze, ma l’intero albergo a una persona e a chi è in vacanza con te. Sugli eventi da realizzare nel capoluogo siciliano regna ancora il massimo riservo. L’imprenditore doveva essere nel capoluogo siciliano nel 2020 ma, a causa della pandemia, tutto è stato rinviato.



