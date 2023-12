Attualita 228

Per gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Caltanissetta una medaglia d’oro e due d’argento al Premio Cascino

L'istituto si è classificato primo nel settore "Sala e vendita" ottenendo anche due medaglie d'argento per i piatti realizzati

Redazione

21 Dicembre 2023

L’Istituto Alberghiero “Sen. A. Di Rocco”, presieduto dal Dirigente Scolastico Reggente prof.ssa Laura Zurli, ha ottenuto un altro prestigioso successo a Palermo in occasione dell’ottava edizione del Concorso Professionale Istituti Alberghieri “Premio Cascino” “I Prodotti del Mar Mediterraneo nella Cucina Contemporanea”. Il concorso, riservato agli alunni frequentanti il 3°- 4° anno degli Istituti Alberghieri della Regione Sicilia, è stato organizzato – con il patrocinio della Federazione Italiana Cuochi, della Unione Regionale Cuochi Sicilia, della Associazione Cuochi e Pasticceri Palermo e la sponsorizzazione di numerosi enti pubblici e privati – dall’IIS “Francesco Paolo Cascino” di Palermo al fine, da una parte, di tributare un riconoscimento allo chef “Francesco Paolo Cascino”, uno dei promotori della nascita della Scuola Alberghiera in Sicilia ed Ambasciatore nel mondo della Cucina Siciliana e, dall’altra, per offrire ai futuri giovani chef, la possibilità di confrontarsi e misurarsi con altre realtà territoriali, attraverso una gara di Cucina, una prova di Sala e Vendita e una di Accoglienza Turistica.

L’Istituto professionale Alberghiero nisseno ha conquistato la medaglia d’oro come 1° classificato nel settore Sala e Vendita. Nel corso della gara di cocktails l’allievo Alessio Bsaies, frequentante la classe 4°N, accompagnato dal prof. Michelangelo Terrazzino, si è infatti classificato al primo posto ottenendo la medaglia d’oro con il cocktail after dinner denominato “Cleofe”. L’Istituto ha anche conquistato due medaglie di argento.

La prima l’ha ottenuta Giuseppe Solito frequentante la classe 4°T che si è classificato al secondo posto e che, per l’occasione, è stato accompagnato dalla prof.ssa Florinda Tanto. L’allievo ha presentato ed esposto, in lingua francese, un itinerario turistico enogastronomico sulla città di Palermo intitolato “La Sicile… en bouchées!”, valorizzando i piatti siciliani meno conosciuti. La seconda, invece, è stata la medaglia d’argento conquistata nella gara di cucina, da Antonio Guarneri della classe 4°A, accompagnato dal prof. Giovanni Chianetta, che ha cucinato e presentato un main course composto da “Filetto di baccalà in olio cottura con polvere di datterino, olive disidratate, maionese al nero di seppia, crema di patate, finocchi e zafferano”.

Un tris di successi di spessore, anche perché il cocktail proposto all’interno del Concorso, il “Cleofe” , ha letteralmente sbaragliato la concorrenza dal momento che, per il suo gusto unico, ma anche per la sua capacità di assemblare ed esaltare al massimo gusti e sapori di un tempo, ha ottenuto il massimo dei voti in concorso. I tre allievi, assieme ai docenti, sono stati ricevuti dal dirigente scolastico Laura Zurli nell’ufficio di presidenza del Di Rocco che, anche alla presenza del vicario prof. Rino La Licata, si è complimentata con docenti e alunni per l’ottimo risultato raggiunto.



