Peppe Provenzano nuovo vice segretario nazionale del Pd: ha 38 anni ed è originario di Milena

L'annuncio è arrivato via Twitter: "Ho chiesto a Irene Tinagli e a Peppe Provenzano di affiancarmi come vicesegretari del Pd", ha scritto Enrico Letta

Redazione

17 Marzo 2021 20:47

Peppe Provenzano sarà uno dei due vice segretari del Pd. Lo ha voluto il nuovo segretario del partito, Enrico Letta. L'annuncio è arrivato via Twitter: "Ho chiesto a Irene Tinagli e a Peppe Provenzano di affiancarmi come vicesegretari del Pd". La notizia è poi stata poi ufficializzata da una nota: "Il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta - si legge -, ha nominato Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano vicesegretari del partito. Le nomine verranno sottoposte all'approvazione della prossima Assemblea nazionale.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, Irene Tinagli svolgerà le funzioni di vicaria". "Grazie Segretario! - risponde Provenzano -. Ora al lavoro, anima e cacciavite per costruire un Pd più aperto e più forte, in un'Italia più giusta, coesa, migliore. La bussola ce l'abbiamo, è l'articolo 3 della Costituzione". Provenzano, 38 anni, originario di Milena, in provincia di Caltanissetta è stato ministro per il Sud e la coesione territoriale nel secondo Governo Conte, a partire dal settembre 2019. All'inizio della sua carriera è stato ricercatore della associazione Svimez, di cui dal 2016 è stato anche vice direttore.

La notizia è stata accolta con entusiasmo dal Pd siciliano: "Provenzano - dice il segretario regionale, Anthony Barbagallo -, da vice segretario nazionale, continuerà le sue battaglie per il Mezzogiorno e per la Sicilia, dalla fiscalità di vantaggio al tema delle infrastrutture e del lavoro. Oggi più che mai serve un'azione chiara e l'impegno concreto del partito verso la Sicilia. Siamo sul binario giusto e sono convinto che arriveranno grandi frutti da questa scelta"



