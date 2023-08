Pensioni settembre, aumenti nel cedolino in base all'età: ecco come saranno gli assegni

Pensioni settembre, aumenti nel cedolino in base all'età: ecco come saranno gli assegni

Da luglio oltre un milione di pensionati ha iniziato a ricevere la maggiorazione disposta dalla Legge di bilancio

Dal 20 agosto i cedolini dell'assegno di settembre hanno iniziato ad essere disponibili sul sito dell'Inps. Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. I pagamenti saranno corrisposti invece dal 1° settembre. E in molti avranno la "sorpresa" degli aumenti. Non solo quelli che ricevono la "minima". Quali sono categorie di pensionati che avranno un assegno più congruo?

Da luglio oltre un milione di pensionati ha iniziato a ricevere la maggiorazione disposta dalla Legge di bilancio e promessa dal governo come misura urgente per contrastare l’inflazione. A luglio e agosto gli importi maggiorati sono arrivati ai percettori della pensione di importo minimo (o inferiore), ricalcolato quest’anno in 563,74 euro mensili. E sono arrivati anche gli arretrati del periodo gennaio-maggio.

L’aumento riconosciuto da gennaio e comprensivo della tredicesima ammonta all’1,5% per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo. Per i pensionati di età pari o superiore ai 75 anni l’aumento raggiunge il 6,4%. Per il 2024, invece, è previsto un incremento del 2,7% a prescindere dall’età. Per chi ha meno di 75 anni la pensione minima passa attualmente da 563,74 euro a 572,20 euro: circa 8,46 euro in più al mese. Per gli over 75, l’importo sale da 563,74 euro a 599,82 euro: una maggiorazione di 36,08 euro al mese.



