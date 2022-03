Cronaca 784

Pensionato investito a Caltanissetta: muore in ospedale dopo 35 giorni di agonia

Luca Cimino, 80 anni, è morto a distanza di oltre un mese dall'incidente dopo essere stato investito in via Paladini

Redazione

Non ce l’ha fatta Luca Cimino, che, lo scorso 1 febbraio, era stato investito mentre stava attraversando la strada in via Filippo Paladini. Era un ferroviere in pensione.Cimino, 80 anni, stava ritornando a casa dopo aver fatto la spesa ed è stato travolto da un mini van di una squadra di manutentori. I passanti, dopo aver assistito all’incidente, avevano chiamato i soccorsi. Portato in ospedale in codice rosso, aveva riportato diverse fratture oltre a ulteriori complicazioni. Era in coma farmacologico e lo scorso 2 febbraio era stato trasferito d’urgenza a trauma center di Villa Sofia di Palermo. Dopo 35 giorni però è morto. Lascia la moglie Carmela e i figli Massimo, Fabrizio e Annalisa.(Gds.it)



