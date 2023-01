Cronaca 176

Pena di morte, negli Stati Uniti giustiziata la prima donna transgender: ecco di cosa era accusata

La richiesta di clemenza avanzata dal legale di McLaughlin si concentra su diversi aspetti della vita della condannata a morte, come l'infanzia traumatica e i disturbi mentali

Redazione

Si chiamava Amber McLaughlin, ed è la la prima donna transgender giustiziata negli Stati Uniti. Era detenuta nel Missouri per un omicidio commesso nel 2003. Il governatore repubblicano Mike Parson ha rifiutato una richiesta di clemenza dando così il via libera all’esecuzione. McLaughlin venne condannato a morte nel 2006 per avere stuprato e ucciso un'ex fidanzata tre anni prima, quando era ancora uomo. La decisione venne presa dal giudice, dopo che la giuria non raggiunse un verdetto unanime. Nel 2016, un tribunale ordinò una revisione della condanna, che venne però confermata nel 2021 da una corte d'appello federale.

La richiesta di clemenza avanzata dal legale di McLaughlin si concentra su diversi aspetti della vita della condannata a morte, come l'infanzia traumatica e i disturbi mentali, temi mai affrontati nel processo. L'unica donna mai condannata a morte in Missouri prima d'ora fu Bonnie B. Heady, giustiziata il 18 dicembre del 1953, per il rapimento e l'uccisione di un bambino di 6 anni. Heady venne giustiziata nella camera a gas, a fianco dell'altro rapitore e assassino del bambino, Carl Austin Hall. A livello nazionale, negli Stati Uniti nel 2022 sono state giustiziate 18 persone, di cui due in Missouri. Nello Stato è in programma un'altra esecuzione, il 7 febbraio, quella di Leonard Taylor, condannato a morte per l'uccisione della fidanzata e dei tre figli della donna.



