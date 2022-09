Salute 104

Pelle di porcellana? Ecco come creare un trattamento fai da te con latte e miele

Redazione

Il latte è un ingrediente ricco di vitamine, sali minerali e sostanze antiossidanti che svolgono un’azione nutriente ed esfoliante sulla pelle. Se unito al miele, idratante e seboragolatore naturale, la miscela ottenuta saprà regalare alla pelle un aspetto rinnovato, deterso e idratato in profondità. Per trarne il massimo beneficio, la cosmetica coreana - scrive la rivista cosmopolitan.com - consiglia di mescolare in una tazza di latte un cucchiaio abbondante di miele e versare il composto in uno stampo per il ghiaccio. Una volta solidificatosi, basterà estrarre i cubetti dalla forma e passarli sul viso precedentemente deterso: oltre a una piacevolissima sensazione di freschezza, che va al contempo a stimolare la microcircolazione e l'attività cellulare, il latte e il miele si depositeranno sulla cute creando una crema ricca da massaggiare con le punte delle dita. Prima di risciacquare, il consiglio è quello di aspettare almeno mezz'ora, così che tutti gli attivi contenuti nei due ingredienti possano penetrare a fondo rimuovendo le impurità, liberando i pori e vellutando la pelle.



