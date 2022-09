Politica 191

Pd Caltanissetta, Di Cristina: "Nessun campanilismo. Dibattito politico a dopo le elezioni"

Il segretario provinciale del partito interviene sul dibattito politico in corso

Redazione

06 Settembre 2022 13:46 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/pd-nascono-a-gela-e-san-cataldo-due-circoli-di-cristina-no-al-campanilismo Copia Link Condividi Notizia

"Malgrado siamo nel pieno di una campagna elettorale, che presenta delle evidenti difficoltà, ormai entrata pienamente nel vivo sul duplice fronte delle politiche nazionali e delle regionali in Sicilia e che vede coinvolta l’intera comunità politica del Partito Democratico, sento la necessità e il dovere di rappresentare come, proprio in questi momenti cruciali, non vengono meno l’impegno, la passione politica e le iniziative responsabili dei nostri militanti nei vari territori". E' quanto scrive in una nota il segretario provinciale del Pd, Peppe Di Cristina. "Pertanto - aggiunge - non ci può essere nessun senso di campanilismo ma la volontà di sostenere i candidati alle regionali e alle politiche nazionali difronte una sfida cruciale per il futuro della nostra regione e del nostro paese contro le peggiori destre di sempre.

Si fa presente la prossima apertura, a seguito di formali richieste che saranno vagliate dalla Direzione Provinciale, di due nuovi Circoli a Gela e a San Cataldo sostenuti da esponenti regolarmente tesserati che si rifanno ad esperienze politiche come primavera San Cataldese e ad altre storie che dobbiamo continuare a raccontare. Questo non è un congresso. Il congresso arriverà nei tempi opportuni ma la battaglia politica è qui ed adesso e gli avversari sono Schifani in Sicilia e la Meloni e Salvini in Italia e forse, anche, in Europa. Entrambi, sia Gela che San Cataldo, hanno manifestato segnali di crescita delle locali strutture del Partito e di arricchimento della proposta politica è di storie fatte da uomini e donne che bisogna continuare a raccontare. Tutti in questi giorni stanno conducendo una battaglia per il nostro Partito nell'interesse del territorio provinciale e che sostengono in maniera netta ed evidente la nostra candidata Presidente Caterina Chinnici Ritengo anzi riteniamo che certamente, al riguardo, vale la pena evidenziare che non prendiamo lezioni di coerenza da nessuno ma siamo sempre disponibili al dialogo costruttivo"



"Malgrado siamo nel pieno di una campagna elettorale, che presenta delle evidenti difficoltà, ormai entrata pienamente nel vivo sul duplice fronte delle politiche nazionali e delle regionali in Sicilia e che vede coinvolta l'intera comunità politica del Partito Democratico, sento la necessità e il dovere di rappresentare come, proprio in questi momenti cruciali, non vengono meno l'impegno, la passione politica e le iniziative responsabili dei nostri militanti nei vari territori". E' quanto scrive in una nota il segretario provinciale del Pd, Peppe Di Cristina. "Pertanto - aggiunge - non ci può essere nessun senso di campanilismo ma la volontà di sostenere i candidati alle regionali e alle politiche nazionali difronte una sfida cruciale per il futuro della nostra regione e del nostro paese contro le peggiori destre di sempre. Si fa presente la prossima apertura, a seguito di formali richieste che saranno vagliate dalla Direzione Provinciale, di due nuovi Circoli a Gela e a San Cataldo sostenuti da esponenti regolarmente tesserati che si rifanno ad esperienze politiche come primavera San Cataldese e ad altre storie che dobbiamo continuare a raccontare. Questo non è un congresso. Il congresso arriverà nei tempi opportuni ma la battaglia politica è qui ed adesso e gli avversari sono Schifani in Sicilia e la Meloni e Salvini in Italia e forse, anche, in Europa. Entrambi, sia Gela che San Cataldo, hanno manifestato segnali di crescita delle locali strutture del Partito e di arricchimento della proposta politica è di storie fatte da uomini e donne che bisogna continuare a raccontare. Tutti in questi giorni stanno conducendo una battaglia per il nostro Partito nell'interesse del territorio provinciale e che sostengono in maniera netta ed evidente la nostra candidata Presidente Caterina Chinnici Ritengo anzi riteniamo che certamente, al riguardo, vale la pena evidenziare che non prendiamo lezioni di coerenza da nessuno ma siamo sempre disponibili al dialogo costruttivo"

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare