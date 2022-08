Politica 339

Pd Caltanissetta, Vagginelli: "Conte è venuto meno alla parola data, ancora una volta va contro gli interessi del Paese"

Il dirigente del Pd: "Spiace che il sindaco Gambino si sia sentito in dovere di accogliere con entusiasmo la scelta irresponsabile del suo partito"

Redazione

Per la seconda volta in appena due mesi il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte ha compiuto una scelta contraria all’interesse del Paese. L’ha fatto a luglio, causando la caduta del Governo Draghi e portandoci al voto proprio nel momento in cui venivano promossi interventi a sostegno dei lavoratori e delle famiglie. L’ha fatto ieri, rompendo il patto d’onore che aveva sottoscritto con la partecipazione alle primarie siciliane e favorendo in questo modo il ritorno al governo regionale della destra di Schifani, Miccichè, Cuffaro e Musumeci. Il Movimento 5 Stelle ha compiuto queste scelte nel vano tentativo di recuperare consenso e credibilità agli occhi dell’elettorato.

Ma la credibilità deriva innanzitutto dal rispetto della parola data ed il consenso arriva quando si offrono risposte reali ai problemi delle persone, non quando si perseguono piccoli interessi di parte. Io credo che i siciliani ed italiani siano molto più saggi di quanto creda qualche dirigente del Movimento 5 Stelle e credo che anche chi li ha votati in passato si porrà delle domande. Lo faranno coloro che si sono battuti per introdurre misure di equità sociale e sanno che a causa delle scelte dei 5 Stelle rischia di governare il paese la destra della flat tax.

Lo faranno quei cittadini che si sono battuti per difendere la sanità pubblica e sanno che a causa del Movimento 5 Stelle alla guida della sanità regionale rischiano di tornare i protagonisti del disastro di questi anni. Lo faranno quei cittadini che vorrebbero difendere l’ambiente e sanno che a causa del Movimento 5 Stelle rischia di tornare al governo chi non ha mai predisposto un piano rifiuti degno di questo nome ed ora vuole realizzare il mega inceneritore di Gela.

Noi ci rivolgeremo anche a questi elettori, a quei cittadini più volte illusi dal Movimento 5 Stelle ed ora delusi dalle sue profonde incoerenze. Lo faremo in Italia ed in Sicilia, con determinazione e senza rinnegare nulla del percorso compiuto fino ad oggi. Lo faremo anche a Caltanissetta, con candidati credibili ed autorevoli. E proprio nella nostra città spiace davvero constatare che il Sindaco Gambino si sia sentito in dovere di accogliere con entusiasmo la scelta così assurdamente irresponsabile del suo partito.

Forse il Sindaco di Caltanissetta immagina che una sanità amministrata da Razza saprebbe rispondere agli interessi ed ai bisogni dei Nisseni? Forse pensa che i beni culturali del nostro territorio potranno essere valorizzati da assessori come Samonà? Fatichiamo davvero a comprendere. Dal primo cittadino del capoluogo, peraltro, ci saremmo aspettati risposte rapide su altre questioni: sui posti nido che mancano, sulla situazione del centro storico, sulle inefficienze della macchina amministrativa comunale, sui tanti problemi dei nisseni e delle nissene. Siamo convinti che anche le cittadini ed i cittadini di Caltanissetta vorrebbero risposte su questi temi. Noi proveremo a darle a partire da questa campagna elettorale e lo faremo con tutto l’impegno e la passione di cui siamo capaci.

Carlo Vagginelli – Segreteria PD Caltanissetta



Carlo Vagginelli - Segreteria PD Caltanissetta

