Pd Caltanissetta, scuola di formazione politica: il 4 febbraio verrà presentato il libro "Forza Lavoro"

La prossima lezione si terrà in forma telematica il 4 febbraio alle 18:00 e sarà svolta da Luca Cigna, ricercatore

Redazione

30 Gennaio 2021 16:46

Continua il percorso della scuola di formazione politica Mario Arnone, promossa dal Circolo PD Guido Faletra e dal Circolo GD di Caltanissetta Adnan Siddique.La prossima lezione si terrà in forma telematica il 4 febbraio alle 18:00 e sarà svolta dal dott. Luca Cigna, ricercatore presso l’Osservatorio sul Futuro del Lavoro (JSP) della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ed esperto conoscitore di relazioni industriali, processi di trasformazione del lavoro e sistemi di welfare.

L’incontro consentirà di presentare il libro “Forza Lavoro!” curato dal dott. Cigna e dedicato alle trasformazioni intervenute nel mondo del lavoro a seguito della pandemia.

Partendo dall’illustrazione dei contenuti del volume sarà possibile riflettere sule forme di rappresentanza del lavoro, sugli strumenti di accesso al reddito, sulla necessità di una nuova conciliazione vita-lavoro.

Una cultura politica saldamente ancorata ai valori di uguaglianza e libertà non può rinunciare all’analisi di ciò che accade nel mondo del lavoro, partendo dalla condizione di coloro che vivono maggiori difficoltà: lavoratori autonomi, working poor, braccianti, donne, giovani e migranti.

Il compito che la nostra scuola di formazione intende perseguire è proprio questo, l’appuntamento è quindi per il 14 gennaio alle 18:00 sulla pagina facebook del Circolo Faletra e su quella dei Giovani Democratici.



