Pazienti covid intubati spostati da Gela al Sant'Elia, Caltagirone: "Pochi rianimatori, non potevamo spostare il personale"

Il manager ha replicato agli attacchi di queste ore da parte di alcuni esponenti politici

Rita Cinardi

"A seguito di casi di operatori sanitari positivi nella terapia intensiva covid all'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela abbiamo disposto il trasferimento dei sette pazienti che si trovavano nel reparto attivando il modulo di terapia intensiva covid del Sant'Elia che può contenere fino a 20 posti letto". A dichiararlo il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone che ha anche risposto agli attacchi di queste ore da parte di alcuni esponenti politici, secondo i quali sarebbe stato più semplice spostare personale e non pazienti intubati. "Per quanto riguarda il personale di anestesia e rianimazione - ha replicato il manager - non abbiamo grossi numeri per cui non ci possiamo permettere di spostare dipendenti da un sito all'altro. Per cui abbiamo adottato questa soluzione perché è quella che riesce a fare più economia di scala erogando comunque servizi corretti ai cittadini. I pazienti verranno trasferiti in ambulanze medicalizzate con a bordo gli anestesisti e quindi in estrema sicurezza. Per quanto riguarda il personale - ha aggiunto Caltagirone - stiamo assumendo 37 infermieri e fino ad oggi oltre 15 hanno firmato il contratto e nei prossimi giorni firmeranno anche gli altri"



