Cronaca 1252

Paziente di Favara ringrazia il Sant'Elia: "In pronto soccorso e Radiodiagnostica ricevuta tutta l'assistenza dopo tante esperienze negative"

A scrivere a Seguo News il marito di una paziente oncologica. L'uomo ha ringraziato i medici per l'umanità e la competenza

Redazione

Mia moglie è una paziente oncologica e dopo tante esperienze negative avute in altri Pronto Soccorso dove i medici allargano le mani dicendomi che c'è poco da fare, in emergenza ai primi di settembre per grave edema cerebrale ho preferito fare qualche decina di Km in più e da Favara sono andato al Pronto Soccorso di Caltanissetta. Qui al Sant'Elia, mia moglie in tempi brevi ha ricevuto tutta l'assistenza necessaria ed ho visto con quanta velocità in Radiodiagnostica le hanno fatto la TAC cerebrale e refertato per avviarla subito al piano terapeutico antiedemico. Ed adesso con le VS pagine di Dillo a Seguo News voglio dire grazie per l'umanità e la competenza dello staff medico della Radiodiagnostica ed in particolare al Dott. Indorato, perchè valutando la gravità delle condizioni di mia moglie hanno ripetuto dopo poco più di un mese, in tempi brevissisimi, la TAC cerebrale permettendomi così di far valutare gli effetti della terapia antiedemica e poterla adeguare alle sue condizioni attuali.

Anselmo Cacciatore



