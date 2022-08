Cronaca 204

Paura sul volo Londra-Catania: grandine danneggia aereo durante l'atterraggio

Sull'aeroporto si stava abbattendo un temporale, con grandine e forti raffiche di vento

Redazione

Paura per circa 200 passeggeri del volo di linea atterrato a Catania ieri pomeriggio e proveniente da Gatwick. L’aereo, un A321N Wizz, è stato danneggiato in maniera significativa durante la fase di atterraggio, riportando ammaccature evidenti sulla parte anteriore. Al momento dell’atterraggio sull'aeroporto c'era un temporale, con grandine e forti raffiche di vento. Si ipotizza che sia stata proprio la grandine ad aver causato i notevoli danni sul muso dell’aereo. Un'altra ipotesi è che le ammaccature che si vedono dalle foto diffuse sul web dalla pagina Fb “Sicilia in volo”, siano state provocate da un impatto con volatili.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali e l’ipotesi della fitta grandinata resta comunque la più accreditata. Le cause sono dunque ancora incerte e seguiranno gli accertamenti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma tra i 200 passeggeri che stavano per atterrare a Fontanarossa tanta paura.(Gds.it)



© Riproduzione riservata

