Paura per i passeggeri diretti a Napoli: grave danno strutturale su un Boeing dopo un atterraggio

Cronaca 357

Paura per i passeggeri diretti a Napoli: grave danno strutturale su un Boeing dopo un atterraggio

L'aereo stato gravemente danneggiato alla coda durante un duro atterraggio all'aeroporto di Napoli

Redazione

19 Maggio 2022 16:27 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/paura-per-i-passeggeri-diretti-a-napoli-grave-danno-strutturale-su-un-boeing-dopo-un-atterraggio Copia Link Condividi Notizia

Sfiorata la tragedia a causa di una atterraggio duro che ha deformato alcune parti della fusoliera dell’aereo. Un Boeing 737-800 della Blue Air (registrato YR-BMM) è stato gravemente danneggiato alla coda durante un duro atterraggio all'aeroporto di Napoli. I colpi inflitti sono stati così forti da deformare gravemente la coda per diversi metri. L'incidente è avvenuto il 6 maggio quando il volo OB143 è arrivato da Bucarest, in Romania. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Le immagini del danno alla cabina sono apparse sui social media. Cosa è successo al pilota e perché si sono ritrovati in quella pericolosa situazione? Saranno le autorità aeronautiche italiane, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , che hanno avviato un'indagine a dare questa risposta. Nel frattempo, la compagnia aerea ha anche annunciato il ritiro dai voli dell’aereo.



Sfiorata la tragedia a causa di una atterraggio duro che ha deformato alcune parti della fusoliera dell'aereo. Un Boeing 737-800 della Blue Air (registrato YR-BMM) è stato gravemente danneggiato alla coda durante un duro atterraggio all'aeroporto di Napoli. I colpi inflitti sono stati così forti da deformare gravemente la coda per diversi metri. L'incidente è avvenuto il 6 maggio quando il volo OB143 è arrivato da Bucarest, in Romania. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Le immagini del danno alla cabina sono apparse sui social media. Cosa è successo al pilota e perché si sono ritrovati in quella pericolosa situazione? Saranno le autorità aeronautiche italiane, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" , che hanno avviato un'indagine a dare questa risposta. Nel frattempo, la compagnia aerea ha anche annunciato il ritiro dai voli dell'aereo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare