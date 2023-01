Cronaca 667

Paura all’aeroporto di Catania, incidente aereo per un velivolo in fase di atterraggio

Le operazioni di volo sono state sospese per circa venti minuti

Momenti di paura all’aeroporto di Catania, dove nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente aereo, fortunatamente senza gravi conseguenze. Le operazioni di volo nell’aeroporto di Catania sono state sospese per circa venti minuti per un incidente avvenuto a un velivolo del locale aeroclub durante l’atterraggio. Nessuna delle persone a bordo è rimasta ferita. L’aeromobile, che avrebbe avuto un problema al carrello, dopo l’atterraggio è stato spostato dalla pista e le operazioni di volo sono riprese. L’aeroporto è sempre rimasto aperto.

Il 12 febbraio del 2020 un tragico incidente coinvolse un velivolo con un bilancio di due morti. I fatti si verificarono in contrada Cannellazza, nella zona di Carlentini. Un aereo di una scuola di volo di Catania con a bordo due persone è precipitato e dopo essersi schiantato ha preso fuoco. Nell’incidente hanno perso la vita sia l’istruttore di volo che l’allievo che stava facendo il suo volo di addestramento.

Il velivolo precipitato era un Tecnam P2002. Era decollato per un volo di addestramento dall’aeroclub di Catania con a bordo un istruttore esperto e un giovane allievo. Stavano sorvolando la campagna del Siracusano quando, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso quota ed è precipitato, schiantandosi al suolo. Sul posto si sono recati ispettori dell’Agenzia nazionale sicurezza volo e dell’Ente nazionale aviazione civili per gli accertamenti del caso.

Nell’incidente persero la vita Stefano Baldo, istruttore di volo di 53 anni e il giovanissimo allievo Gioele Bravo, 19 anni, originario di Aosta, che stava imparando a pilotare un ultraleggero.

Per fortuna nessuna grave conseguenza nell’incidente aereo verificatosi stamane all’aeroporto di Catania e nessun ferito, come detto, ma solo tanta paura.



