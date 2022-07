Cronaca 223

Paura a Manchester, il motore dell'aereo prende fuoco appena tocca la pista d'atterraggio

A provocare il rogo un problema tecnico al motore destro. Nessuna conseguenza per i passeggeri

Redazione

31 Luglio 2022 20:43

L’atterraggio, il velivolo che prende fuoco appena tocca l’asfalto, poi il velivolo avvolto dal fumo. Paura a bordo del volo di sabato 30 luglio intorno alle 16:30 proveniente da Minorca della compagnia tedesca TUI: dopo l'atterraggio a Mancunian a causa di un "guasto tecnico", la cui origine resta da determinare, ha preso fuoco il motore destro di un aereo che collegava Minorca a Manchester ed è stato necessario l’intervento di alcuni camion dei pompieri in pista.

Nessuna conseguenza per i passeggeri: "Improvvisamente, diversi mezzi dei vigili del fuoco sono atterrati sulla pista e hanno iniziato a spruzzare l'aereo", ha commentato un turista che ha assistito alla scena dell’incendio dal terminal dell'aeroporto mentre aspettava nella Escape Lounge dell'aeroporto il suo volo per Fuerteventura, che doveva decollare con lo stesso aereo. “Cominciò a fuoriuscire del fumo. Sembrava che uno dei motori si fosse surriscaldato", ha continuato, intervistato dal Daily Mail. I vigili del fuoco hanno prontamente spento le fiamme e la compagnia aerea ha fatto sapere che l'aereo sarà temporaneamente rimosso dal servizio per manutenzione. Un passeggero, evidenzia Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha raccontato ad una emittente che il volo è proceduto regolarmente fino all'atterraggio, quando i passeggeri hanno sentito uno strano rumore provenire dal lato destro: "Nessuno sapeva cosa fosse fino a quando non ci siamo fermati completamente nel mezzo della pista di atterraggio e abbiamo visto una fiammata provenire dal motore". Un portavoce di TUI ha dichiarato: "Possiamo confermare il volo TOM2609 da Mahon a Manchester, che era operato da una compagnia aerea partner, ha subito un guasto tecnico all'arrivo allo stand ed è stato accolto dai vigili del fuoco. Siamo in contatto con la compagnia aerea per ottenere informazioni sull'incidente e confermare quando l'aeromobile potrà tornare in servizio.



