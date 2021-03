Cronaca 1829

Pattuglia della polizia travolge auto durante inseguimento: muore ragazza di 17 anni

Secondo quanto si è appreso la ragazza era in auto con altre persone. Nell'impatto c'è un ferito grave

Redazione

01 Marzo 2021 18:44

E' finito in tragedia un inseguimento alla periferia di Roma. Una ragazza di 17 anni anni è morta dopo essere stata travolta da una pattuglia della polizia stradale che stava inseguendo una macchina.



L'incidente è avvenuto a via di Salone, alla periferia est della Capitale. Secondo quanto si è appreso la ragazza era in auto con altre persone. Nell'impatto c'è un ferito grave, che era in auto con lei. Feriti anche due poliziotti.



L'inseguimento è scattato dopo la segnalazione di una rapina a Tivoli. L'auto in fuga, inseguita dalla stradale, è uscita allo svincolo di via di Salone. Poco dopo c'è stato l'impatto con la macchina su cui viaggiava la ragazza. L'auto dei rapinatori è stata poi trovata abbandonata sull'A24. Sono in corso ricerche per rintracciarli. La Procura ha aperto un'ndagine. (ANSA)



