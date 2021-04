Attualita 138

Patto per il Sud, via Recanati: presto le opere di riqualificazione urbana. Aggiudicata la gara

L'importo dei lavori ammonta ad 1 milione e 251mila euro. Grazie a questi fondi sarà possibile restituire dignità alla zona

Redazione

26 Aprile 2021 17:04

Patto per il Sud: pubblicata e aggiudicata un'altra gara, ossia quella della riqualificazione urbana di via Recanati, nella parte ovest. Ad annunciarlo è l'assessore ai Lavori Pubblici, Ivan Liardi, che ha seguito l'iter della pratica, per un importo di 1 milione 251mila euro. Grazie a questi fondi sarà possibile sistemare e dare dignità ad una zona che da decenni soffre per problemi dovuti alle buche e alla mancanza di asfalto (con conseguenti allagamenti in caso di piogge abbondanti), all'illuminazione, che ora verrà realizzata ex novo, ai marciapiedi, da sempre dissestati e pericolosi, soprattutto per gli anziani e i disabili, e al sistema fognario, praticamente assente. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Emma Lavori Coop. Soc. Coop. Arl.

"Tante volte i residenti di via Recanati, giustamente esasperati per i disagi quotidiani dovuti alle condizioni indecorose nelle quali versa la via nella quale abitano, - commenta l'assessore Ivan Liardi - hanno denunciato la situazione nella quale vivono. Ci hanno detto di sentirsi abbandonati, e, in silenzio, con il Sindaco Lucio Greco e gli uffici competenti, abbiamo lavorato per dar loro una risposta concreta. Oggi sono felice di poter dire che il contratto sarà stipulato entro 45 giorni, e che i lavori partiranno subito dopo. Chiedo ai cittadini di pazientare ancora per un solo anno, tanto dureranno gli interventi, poi finalmente questa amministrazione potrà dire di aver mantenuto anche questa parola e di aver risolto pure questo problema atavico che ci sta molto a cuore".



