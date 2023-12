Sport 181

Pattinaggio, premi e riconoscimenti ad Acireale per gli atleti della Eclettica di Caltanissetta

La squadra nissena è stata premiata innanzitutto come Squadra Campione di Sicilia 2023 nel pattinaggio Freestyle Inline

Redazione

Si è tenuta questa domenica 10 dicembre ad Acireale, organizzata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici - FISR Sicilia, la cerimonia di consegna delle onorificenze per l'anno 2023 per quegli atleti e società che hanno portato prestigio e “lustro alla Sicilia in ambito nazionale e internazionale”. In tale solenne occasione la Sicilia ha festeggiato il giovane atleta siracusano neo campione del mondo nei 100 metri corsa; tra gli altri protagonisti spicca la società di pattinaggio di Eclettica e i suoi atleti, che sono stati premiati e riconosciuti per gli straordinari meriti che la squadra di Caltanissetta mai come quest'anno ha espresso nel panorama nazionale.

La squadra nissena è stata premiata innanzitutto come Squadra Campione di Sicilia 2023 nel pattinaggio Freestyle Inline, ma soprattutto per aver conquistato ben 17 medaglie nazionali ai campionati italiani, consolidando un nuovo storico record regionale. Raramente in queste discipline una squadra siciliana riusciva ad aggiudicarsi anche un solo podio, la società di Caltanissetta non si ferma e moltiplica i titoli già vinti l'anno scorso portandone a casa ben 17 ad opera di quei 7 atleti nisseni (dai 9 ai 36 anni), che hanno brillato nelle varie specialità e categorie di età, dopo essersi guadagnati la qualificazione ai prestigiosi campionati italiani (IRG Italian Roller Games), insieme ad altri sette propri compagni di squadra.

Il risultato eccezionale della selezione nissena di 14 atleti, che sono riusciti ad accedere, infatti è stato un trionfo storico per la Sicilia. La squadra si è classificata quarta nelle categorie under 12 (per il terzo anno di fila), e addirittura quinta nelle ancor più impegnative categorie Ragazzi e Allievi (12/16 anni) su ben 52 società partecipanti, davanti anche alle maggiori città italiane. Addirittura tre atleti nisseni si sono fregiati dell’iridato titolo di Campione d'Italia 2023: Andrea Micalizzi (10 anni) ha dominato nella specialità SkatePark, aggiudicandosi anche un bronzo in Slide. Alberto Saporito (14 anni) è stato uno degli MVP del campionato italiano con il titolo in Roller Cross e tre argenti in Speed slalom, Free jump e Skate cross, vincendo a Settembre anche il Trofeo Nazionale delle Regioni CONI 2023 come rappresentante espresso della Sicilia. Salvatore Julien Rizza (Master30) ha primeggiato nello speed slalom, conquistando due argenti e un bronzo in Roller Cross, Jump e Slide.

Gli atleti (in foto) insigniti dell'onorificenza regionale per i meriti e titoli nazionali sono anche: Gaia Lacagnina (9 anni, bronzo in Slide), Marco Valenza (bronzo in Skatepark), Michele Gambino (Argento in Skatepark) e la riconferma di Desirée Messina (Argento in Skatepark, e nella sua specialità High jump solo il caso le nega il titolo iridato andando a parimerito con le prime due classificate, bissando il proprio record regionale di 210 cm). Un prezioso contributo va riconosciuto a tutti gli atleti qualificati alle fasi nazionali che hanno ottenuto anche ottimi piazzamenti come: Saporito Alessandro, Muzzicato Leyla, Spadaro Samuele, Bellavia Igor, Di Francesco Emma, Fortunato Daniel, Paolillo Alessia, Morreale Agnese, Testa Marco, Cammarata Cristian, Ciulla Alessandro.



