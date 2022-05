Attualita 49

Patologie oncologiche e alopecia, Mancuso (FI): "Fiero delle risorse messe a disposizione dall'Ars"

Nella manovra finanziaria, l'Ars ha destinato un contributo di 300 euro per l'acquisto di parrucche

Redazione

16 Maggio 2022 12:33 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/patologie-oncologiche-e-alopecia-mancuso-fi-fiero-delle-risorse-messe-a-disposizione-dallars-e-questa-la-politica-che-amo Copia Link Condividi Notizia

Con la norma in Finanziaria che destina 500 mila euro per le donne affette da patologie oncologiche e alopecia (in questo ultimo caso con un contributo di 300 euro per l'acquisto di parrucche e l'istituzione di una banca dei capelli), il Parlamento siciliano ha reso un servizio a mio avviso esemplare. Un provvedimento per il quale vado fiero, perché permette di sostenere concretamente tutte le donne che purtroppo vivono il dramma della perdita dei capelli a causa di specifiche patologie. È questa la politica amo. Una politica intesa come servizio per la collettività, che preferisce il dialogo allo scontro ideologico". Lo riferisce il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso.



Con la norma in Finanziaria che destina 500 mila euro per le donne affette da patologie oncologiche e alopecia (in questo ultimo caso con un contributo di 300 euro per l'acquisto di parrucche e l'istituzione di una banca dei capelli), il Parlamento siciliano ha reso un servizio a mio avviso esemplare. Un provvedimento per il quale vado fiero, perché permette di sostenere concretamente tutte le donne che purtroppo vivono il dramma della perdita dei capelli a causa di specifiche patologie. È questa la politica amo. Una politica intesa come servizio per la collettività, che preferisce il dialogo allo scontro ideologico". Lo riferisce il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare