Passione Biancoscudata, sarà la cantante nissena Cetty a consegnare il trofeo "Migliore in campo"

Attualmente al primo posto della classifica provvisoria, aggiornata dopo ogni gara, c'è Semenzin

Redazione

Sarà la cantante Cetty a consegnare il Trofeo "Migliore in campo" della stagione 2023-24 - su iniziativa della social community Passione Biancoscudata - al giocatore che si sarà distinto, partita dopo partita, con la maglia della Nissa. La fine della "regular season" è prevista il 28 aprile 2024, quindicesima giornata del girone di ritorno. Eventuali "play off" si svolgeranno successivamente e potrebbero non riguardare la Nissa, che oggi punta direttamente al salto di categoria. Attualmente al primo posto della classifica provvisoria, aggiornata dopo ogni gara, c'è Semenzin, con 5 punti. Seguono Agudiak, Esposito, Pagano e Privitera 2; Barrera, Elezaj, Gueye e Tripoli 1.

Cetty Prestifilippo, nissena verace, 22 anni, è già al suo terzo video musicale ufficiale in poco più di un anno, con riprese e montaggi di Alan Marotta. Il primo con Ropes in "Demoni", che ha ottenuto circa 11 mila visualizzazioni. Da protagonista il secondo, "Diversa", e il terzo, "Luminosa", che dopo 5 mesi è vicino a quota 10 mila.

