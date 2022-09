Cronaca 1018

Passeggero urina in aereo sugli altri viaggiatori: emergenza su un volo Ryanair da Manchester a Tenerife

Aereo devia la rotta a Porto Santo a causa di passeggeri indisciplinati effettuando un atterraggio d’emergenza

Redazione

Momenti di tensione il 18 settembre su un volo Ryanair partito da Manchester, nel Regno Unito e diretto a Tenerife Sud, in Spagna. Alcuni passeggeri del volo FR4332, operato con un Boeing 737 MAX 8-200 (registrato EI-HMT) partito con un ritardo di oltre due ore, hanno infatti dato in escandescenze, disturbando il volo. Uno di questi che litigava continuamente con l'equipaggio di cabina, era così “ carico ” che ha urinato su un sedile e sugli altri viaggiatori. L'equipaggio ha cercato di fare ragionare i passeggeri ma invano e il loro capitano, dunque, è stato costretto a dirottare l'aereo sull'isola di Porto Santo, in Portogallo, per sbarcare i passeggeri indisciplinati (e ubriachi). I viaggatori sono stati accolti dagli agenti di polizia locale. Poche ore dopo, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l'aereo è finalmente partito da Tenerife, dove è atterrato con un ritardo di poco inferiore alle 4 ore. Secondo un passeggero anonimo, il volo è stato ritardato all'aeroporto di Manchester, quindi c'era più tempo per bere: "Di solito, quando sali su un volo in ritardo, la prima cosa che senti è il capitano e l'equipaggio di cabina che ti danno il benvenuto a bordo e si scusa per il ritardo. Ma subito il primo annuncio sul sistema è stato " chiunque venga trovato a bere alcolici o a fumare nei bagni verrà congedato dall'aereo e, se necessario, devieremo l'aereo".



