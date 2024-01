Attualita 703

Passante trova iphone intatto caduto dall'aereo Alaska Airlines con il portellone staccato

Il dispositivo, sebbene "viaggiasse" verso terra da circa 5000 metri era quasi intatto

Redazione

09 Gennaio 2024 12:24 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/passante-trova-iphone-intatto-caduto-dallaereo-alaska-airlines-con-il-portellone-staccato Copia Link Condividi Notizia

Domenica un residente dell'Oregon ha avuto una grande sorpresa quando, durante la sua passeggiata domenicale, ha trovato un iPhone gettato sul ciglio della strada. Qual è la sorpresa in tutto questo? L'accertamento, dopo una breve indagine, che il telefono specifico era caduto dall'aereo dell'Alaska Airlines, da cui si era staccato un finestrino durante il volo. E in effetti, il dispositivo, sebbene "viaggiasse" verso terra da circa 5000 metri era... quasi intatto, secondo una storia riprodotta dai principali siti di informazione, come il New York Post, Bloomberg, CBC e Newsweek.. "Ho trovato un iPhone sul ciglio della strada... Era ancora in modalità aereo con la batteria mezza scarica e aperto per un ritiro bagagli per #AlaskaAirlines ASA128 ," ha twittato Sean Bates, pubblicando anche una foto del telefono, che sembra essere in ottime condizioni.

"Sopravvissuto a un salto di 16.000 piedi assolutamente intatto!" ha aggiunto, sottolineando di aver informato il National Transportation Safety Board della sua scoperta, apprendendo che questo era il secondo telefono recuperato dal volo. In un post successivo, Bates ha affermato che l'unico "danno" era la spina rotta del caricabatterie nella relativa presa del telefono, e ha anche pubblicato un video in cui descrive come ha trovato il telefono. All'inizio ovviamente ero un po' diffidente. Pensavo che potesse essere semplicemente caduto da un'auto," ha osservato Bates, aggiungendo che non aveva un solo graffio. "Non aveva un blocco schermo, quindi l'ho aperto ed era in modalità aereo con la conferma del viaggio e il ritiro bagagli per l'Alaska 1282", aggiunge. L'altro cellulare, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, caduto dall'aereo è stato ritrovato in un cortile.



Domenica un residente dell'Oregon ha avuto una grande sorpresa quando, durante la sua passeggiata domenicale, ha trovato un iPhone gettato sul ciglio della strada. Qual è la sorpresa in tutto questo? L'accertamento, dopo una breve indagine, che il telefono specifico era caduto dall'aereo dell'Alaska Airlines, da cui si era staccato un finestrino durante il volo. E in effetti, il dispositivo, sebbene "viaggiasse" verso terra da circa 5000 metri era... quasi intatto, secondo una storia riprodotta dai principali siti di informazione, come il New York Post, Bloomberg, CBC e Newsweek.. "Ho trovato un iPhone sul ciglio della strada... Era ancora in modalità aereo con la batteria mezza scarica e aperto per un ritiro bagagli per #AlaskaAirlines ASA128 ," ha twittato Sean Bates, pubblicando anche una foto del telefono, che sembra essere in ottime condizioni. "Sopravvissuto a un salto di 16.000 piedi assolutamente intatto!" ha aggiunto, sottolineando di aver informato il National Transportation Safety Board della sua scoperta, apprendendo che questo era il secondo telefono recuperato dal volo. In un post successivo, Bates ha affermato che l'unico "danno" era la spina rotta del caricabatterie nella relativa presa del telefono, e ha anche pubblicato un video in cui descrive come ha trovato il telefono. All'inizio ovviamente ero un po' diffidente. Pensavo che potesse essere semplicemente caduto da un'auto," ha osservato Bates, aggiungendo che non aveva un solo graffio. "Non aveva un blocco schermo, quindi l'ho aperto ed era in modalità aereo con la conferma del viaggio e il ritiro bagagli per l'Alaska 1282", aggiunge. L'altro cellulare, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", caduto dall'aereo è stato ritrovato in un cortile.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare