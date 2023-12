Politica 815

Passa in commissione Bilancio all'Ars la norma sulle royalties da destinare a Gela, Butera e Licata

Mancuso (Fi): "Il prezzo pagato in tanti anni di disagio per la salute dei cittadini finalmente trova un segnale di vicinanza delle istituzioni politiche"

La quota del 30% delle royalties per le estrazioni di gas dal giacimento Argo – Cassiopea – che è in costruzione nella città del Golfo - da versare ai comuni di Gela, Butera e Licata passa in commissione Bilancio all’Ars. Ne da notizia l’onorevole Michele Mancuso (Forza Italia) componente della commissione.

“Ringrazio il governo regionale e il Presidente Schifani – afferma l’on. Mancuso - per aver mantenuto un impegno fondamentale per le città di Gela, Butera e Licata. Il prezzo pagato in tanti anni di disagio per la salute dei cittadini finalmente trova un segnale di vicinanza delle istituzioni politiche. È un primo passo è sono certo che il parlamento saprà in aula apprezzare questo primo passo verso un giusto e meritato riconoscimento”.

Dopo l’ok della commissione Bilancio, quindi, si attende che la norma sulle royalties arrivi in aula per la trattazione.



