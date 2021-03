Attualita 1348

Pasqua in zona rossa, pranzi con amici e parenti e spostamenti: i divieti e cosa si può fare dal 3 al 5 aprile

Zona rossa in tutta Italia dal 3 al 5 aprile ma non sarà un vero lockdown come molti speravano

Redazione

31 Marzo 2021 11:49

Pasqua, dove si può andare Si deve rimanere nella propria regione, eccezion fatta per motivi di lavoro, salute e urgenza. All'interno della regione ci si può spostare per andare a trovare una sola volta al giorno parenti o amici massimo 2 con minori under 14. È consentito anche spostarsi per raggiungere l'aeroporto in caso di viaggi all'estero. Pasqua, sport e attività motoria Dal 3 al 5 aprile si può passeggiare nei pressi della propria abitazione e si può svolgere attività motoria soltanto individuale all’aperto.

Pasqua nelle seconde case Può andare nelle seconde case solo il nucleo familiare dimostrando di averne titolo prima del 14 gennaio 2021 e purché la casa non sia abitata da altri. Ci sono Regioni che hanno però vietato o limitato gli ingressi come in Alto Adige dove è vietato andare nella seconda casa se non si è residenti. In Campania il divieto vale anche per i residenti nella regione mentre in Toscana non possono entrare i non residenti. In Valle d’Aosta possono entrare soltanto i residenti. Nelle Marche non possono andare nelle seconde case i non residenti. In Sardegna possono entrare soltanto i residenti e comunque si deve esibire un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti o il certificato di avvenuta vaccinazione anti Covid. In Sicilia, invece, si può entrare con un tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo. In Puglia, infine, è vietato andare nelle seconde case anche ai residenti.

Pasqua e Pasquetta con amici o parenti? È raccomandato, all’interno delle proprie abitazioni, stare solo con i conviventi e comunque in caso di incontri è consigliato mantenere la mascherina e il distanziamento. Pasqua, i negozi aperti I negozi rimarranno aperti solo sabato 3 aprile, quelli consentiti dal codice Ateco. Domenica e lunedì possono rimanere aperti solo farmacie, edicole, tabaccai. I parrucchieri restano chiusi per tutti i tre giorni.

Pasqua e i divieti per bar o ristoranti Chiusi al pubblico ma aperti per l’asporto dalle 5 alle 18 senza restrizioni e dalle 18 alle 22, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina ma è consentita alle enoteche e alle vinerie.

Pic-nic e gite a Pasqua Non si possono organizzare pic-nic e pranzi all'aperto perché in zona rossa è vietato uscire dalla propria abitazione se non per "comprovate esigenze".



