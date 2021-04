Cronaca 5331

Pasqua e Pasquetta a Caltanissetta, il sindaco chiarisce: "Niente visite ai parenti né seconde case. Consentito asporto e domicilio per la ristorazione"

E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale nonché all’interno dello stesso territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità

Rita Cinardi

02 Aprile 2021 12:41

Il sindaco Roberto Gambino AVVISA la popolazione che, per le giornate del 4 aprile 2021 (Pasqua) e del 5 aprile 2021 (Pasquetta) fermo quanto previsto nei provvedimenti adottati dalle autorità nazionali e regionali si richiamano di seguito le seguenti misure ritenute di particolare rilievo per la popolazione locale:

1) E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale nonché all’interno dello stesso territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Pertanto vige il Divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, all'interno del territorio comunale in cui il soggetto si trovi, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese. Per tali esigenze di spostamento occorre munirsi di autocertificazione;

2) Non trovano applicazione nel territorio di Caltanissetta le disposizioni che autorizzano spostamenti, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata nei limiti di due persone, per visita a parenti o amici;

3) Rimane, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante. Per tali esigenze di spostamento occorre munirsi di autocertificazione;

4) E’ vietato ogni forma di stazionamento nelle strade e piazze non connesso alle comprovate esigenze elencate;

5) E’ vietato lo spostamento verso le seconde abitazioni;

6) È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nei rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;

7) I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentiti con asporto e/o consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto dalle ore 5,00 fino alle ore 22,00 . Le attività di cui al Codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi senza cucina) non possono svolgere il servizio di asporto dei prodotti dopo le ore 18:00; 8) È vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane, inoltre, sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.



