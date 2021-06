Attualita 289

Parto record in Sud Africa, mamma di 37 anni dà alla luce 10 gemelli

Gosiame Thamara Sithole, 37 anni, ha dato alla luce i suoi gemelli - due in più di quelli che i medici avevano precedentemente previsto

Redazione

08 Giugno 2021 17:38

Una donna della provincia sudafricana del Gauteng ha dato alla luce 10 bambini, battendo il precedente record detenuto dalla maliana Halima Cissé che ha dato alla luce nove bambini in Marocco il mese scorso. Lo riportano i media sudafricani.Gosiame Thamara Sithole, 37 anni, ha dato alla luce i suoi gemelli - due in più di quelli che i medici avevano precedentemente previsto in base agli accertamenti diagnostici - in un ospedale di Pretoria la scorsa notte, secondo quanto riferito alla testata dal marito Teboho Tsotetsi.(Gds.it)



