Partito Democratico, iniziativa a Gela con Paola De Micheli

L'incontro è fissato per sabato mattina ed è organizzato da Di Cristina del direttivo nazionale

Redazione

Ho sostenuto con convinzione Paola De Micheli e al gazebo Stefano Bonaccini le ritengo scelte corrette – ma, ora che si è conclusa l’esperienza delle primarie, dobbiamo accettare il risultato. Confido nel lavoro del nuova segretaria Elly Schlein e del presidente Stefano Bonaccini e mi sento sempre vicino alla posizione di Paola che ritengo una risorsa straordinaria nel Partito Democratico. È evidente che siamo di fronte a un nuova Fase e non ci sono prigionieri ,morti o feriti siamo un Partito e le fasi congressuali hanno un inizio e una fine poi si rema tutti nella stessa direzione . Tuttavia Ritengo come ho sostenuto a tutti i livelli che, il confronto interno serve per essere più compatti all’esterno.

Se non c’è confronto siamo destinati ad avere un ruolo residuale su questa visione stiamo organizzando per sabato 22 Aprile un iniziativa regionale a Gela con Paola De Micheli dove parteciperanno oltre che una serie di amministratori locali anche il segretario regionale l’on. Barbagallo e il Presidente del Gruppo all’Ars l’on. Michele Catanzaro. Discuteremo di Mezzogiorno, Pnrr e autonomia differenziata.Abbiamo il dovere di parlare con le persone dei disastri del governo delle destre. L'appuntamento è fissato alle ore 10 a Villa Dorica. Peppe Di Cristina, direzione Nazionale Pd



