Partita da Gela la StraSicily, la kermesse sportiva si concluderà alle Mura Timoleontee

L'iniziativa annuncio il Sicily Ultra Tour, una kermesse sportiva che vede la partecipazione di atleti da tutta l'Isola

Redazione

04 Settembre 2021 11:42

E’ partita ieri pomeriggio dalle Mura Timoleontee la StraSicily Gela, la maratonina da 5 km che annuncia il Sicily Ultra Tour e alla quale hanno partecipato sia i sei atleti partiti questa mattina per il tour della Sicilia sia liberi cittadini e associazioni di runner. Nel sito archeologico ad accoglierli c’era anche il direttore del parco, l’arch. Luigi Maria Gattuso. I corridori hanno attraversato il lungomare e hanno proseguito fino a Piazza a San Francesco, dove ad attenderli c’erano il Sindaco Lucio Greco e l’assessore allo sport Cristian Malluzzo. Qui gli atleti sono stati presentati ufficialmente e l’incontro ha rappresentato per gli amministratori comunali l’occasione per porgere loro i migliori auguri per la partecipazione alla kermesse sportiva, che si concluderà il 17 settembre sempre alle Mura Timoleontee.

“L’augurio di tutti noi – hanno detto Greco e Malluzzo - è che questa manifestazione possa crescere sempre di più negli anni a venire. Per quanto di nostra competenza, faremo il possibile per garantire il massimo del sostegno”. Al fianco di Greco e Malluzzo anche l’on. Ketty Damante. La parlamentare pentastellata, infatti, si è impegnata affinché la manifestazione ottenesse il patrocinio della Regione. Domani mattina alle ore 8 alle Mura Timoleontee la partenza ufficiale della seconda edizione del Sicily Ultra Tour.



