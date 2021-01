Cronaca 810

Partecipa a una challenge su TikTok e si lega una cintura al collo: bimba di 10 anni in rianimazione

E' successo a Palermo. Il cuore della piccola si sarebbe fermato per alcuni interminabili minuti prima di ricominciare a battere grazie alle manovre rianimatorie eseguite dal personale sanitario

Redazione

21 Gennaio 2021 12:04

Partecipa a una pericolosa challenge su TikTok e per "gioco" si lega una cintura al collo: una bambina di 10 anni è ricoverata da ieri in gravi condizioni al reparto di Rianimazione dell'Ospedale Di Cristina di Palermo.La piccola è arrivata al nosocomio in arresto cardiocircolatorio per un'asfissia prolungata.

Secondo una prima ricostruzione, la bambina avrebbe partecipato alla challenge nel famoso social, molto in voga tra i giovani, accogliendo la prova di resistenza, che consiste nello stringersi una cintura attorno al collo e resistere il più possibile.

Il suo cuore, si sarebbe fermato per alcuni interminabili minuti prima di ricominciare a battere grazie alle manovre rianimatorie eseguite dal personale sanitario. I medici hanno eseguito un elettroencefalogramma e altri esami ma i primi risultati non sarebbero incoraggianti. Le sue condizioni restano molto critiche.

Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia che ha sequestrato il cellulare della bambina. La direzione sanitaria è in contatto con le forze dell’ordine e con la magistratura che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire i contorni della vicenda.





