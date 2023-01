Parte la stagione dei concorsi in Sicilia. Ecco le occasioni lavorative in Comuni, Città metropolitane e Aziende sanitarie

Attualita 335

Parte la stagione dei concorsi in Sicilia. Ecco le occasioni lavorative in Comuni, Città metropolitane e Aziende sanitarie

Pubblicati sulla Gazzetta ufficiale regionale i bandi per la copertura di posti negli enti pubblici

Redazione

30 Gennaio 2023 09:06 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/parte-la-stagione-dei-concorsi-in-sicilia-ecco-le-occasioni-lavorative-in-comuni-citta-metropolitane-e-aziende-sanitarie Copia Link Condividi Notizia

Città Metropolitana di Catania. È indetto concorso pubblico per la copertura di: 4 posti istruttore direttivo amministrativo; 4 posti istruttore direttivo di ragioneria; 10 posti istruttore direttivo tecnico; 1 posto istruttore direttivo tecnico ambientale; 1 posto istruttore direttivo informatico; 1 posto istruttore direttivo avvocato; 6 posti istruttore di ragioneria; 13 posti istruttore amministrativo; 14 posti istruttore tecnico; 2 posti istruttore informatico e 3 posti operatore amministrativo. Comune di Giardini Naxos. 1 istruttore direttivo amministrativo; 1 istruttore direttivo contabile; 1 di istruttore direttivo tecnico ed 1 di istruttore direttivo di vigilanza.

Asp Agrigento. 4 posti di ostetrico; 5 posti di fisioterapista; 1 posto di terapista occupazionale; 2 posti di ortottista; 7 posti di tecnico sanitario di radiologia medica; 4 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 3 posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 4 posti dirigenti professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche; 1 posto di dirigente professioni sanitarie di riabilitazione, 1 di tecnico – sanitarie, 1 di tecnico della prevenzione ed 1 di servizio sociale.

Asp Palermo. 1 posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere clinico da assegnare al Dipartimento risorse tecnologiche, finanziarie e strutturali; 1 posto di collaboratore professionale sanitario ortottista categ D; 2 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusioni cardiovascolare; Ctg. D; 5 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di neurofisiopatologia categ D; 13 posti di collaboratore professionale sanitario terapista occupazionale Ctg. D; 3 posti di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario; 7 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 7 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica; 7 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico Sanitario di laboratorio biomedico; 12 posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza.

Asp di Siracusa. 4 medici di Chirurgia generale, 3 di patologia clinica, 2 di medicina trasfusionale, 1 di cure palliative. Istituto zootecnico per la Sicilia. Concorso per la selezione di n. 27 unità di personale, a tempo determinato, vari profili professionali.



Città Metropolitana di Catania. È indetto concorso pubblico per la copertura di: 4 posti istruttore direttivo amministrativo; 4 posti istruttore direttivo di ragioneria; 10 posti istruttore direttivo tecnico; 1 posto istruttore direttivo tecnico ambientale; 1 posto istruttore direttivo informatico; 1 posto istruttore direttivo avvocato; 6 posti istruttore di ragioneria; 13 posti istruttore amministrativo; 14 posti istruttore tecnico; 2 posti istruttore informatico e 3 posti operatore amministrativo. Comune di Giardini Naxos. 1 istruttore direttivo amministrativo; 1 istruttore direttivo contabile; 1 di istruttore direttivo tecnico ed 1 di istruttore direttivo di vigilanza. Asp Agrigento. 4 posti di ostetrico; 5 posti di fisioterapista; 1 posto di terapista occupazionale; 2 posti di ortottista; 7 posti di tecnico sanitario di radiologia medica; 4 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 3 posti di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; 4 posti dirigenti professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche; 1 posto di dirigente professioni sanitarie di riabilitazione, 1 di tecnico - sanitarie, 1 di tecnico della prevenzione ed 1 di servizio sociale. Asp Palermo. 1 posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere clinico da assegnare al Dipartimento risorse tecnologiche, finanziarie e strutturali; 1 posto di collaboratore professionale sanitario ortottista categ D; 2 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusioni cardiovascolare; Ctg. D; 5 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di neurofisiopatologia categ D; 13 posti di collaboratore professionale sanitario terapista occupazionale Ctg. D; 3 posti di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario; 7 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; 7 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica; 7 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico Sanitario di laboratorio biomedico; 12 posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza. Asp di Siracusa. 4 medici di Chirurgia generale, 3 di patologia clinica, 2 di medicina trasfusionale, 1 di cure palliative. Istituto zootecnico per la Sicilia. Concorso per la selezione di n. 27 unità di personale, a tempo determinato, vari profili professionali.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare