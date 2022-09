Politica 104

Parte il tour 5 stelle in vista delle elezioni, Di Paola: "Ogni giorno sento crescere l'entusiasmo"

Il programma presentato oggi alla stampa. Il 16 e 17 settembre in Sicilia arriva Conte

Redazione

“Quattro eventi al giorno in altrettanti Comuni siciliani per toccare più città possibile in meno di 20 giorni di campagna elettorale, tutto all’insegna della concretezza, dell’entusiasmo e della speranza, per portare più cittadini possibile al voto sfruttando il trascinamento dell’election day”. E’ stato presentato oggi dal candidato presidente alla Regione per il M5S, Nuccio Di Paola, il tour elettorale “Dalla parte giusta” che parte da Palermo con 2 passeggiate del candidato presidente e di alcuni candidati all’Ars: a piazza Castelnuovo (stasera ore 21,30) e per le vie del centro (domani ), per spostarsi poi nel Nisseno e nell’Agrigentino”.

“Anche se il tempo è breve- ha detto Di Paola – vogliamo girare i territori, pratica che tra l’altro non abbiamo mai abbandonato, a differenza dei miei competitor che sembrano totalmente assenti e che addirittura scappano dai confronti!”.

A dare grande supporto al tour, arriverà in Sicilia il presidente M5S Giuseppe Conte, che il 16 e 17 settembre sarà nell’isola. “Ancora da decidere – ha detto Di Paola – gli spostamenti. Sicuramente toccherà le città metropolitane per almeno 8 tappe da un capo all’altro dell’isola”. Nel corso della presentazione DI Paola ha accennato ad alcuni punti del suo programma. Per la sanità il M5S punta alla razionalizzazione delle Asp “per mettere fuori dalla sanità la politica, che ha considerato il sistema sanitario come una sorta di bancomat elettorale creando una sperequazione della qualità dei servizi al cittadino, con prestazioni diverse a seconda della forza del politico presente nel territorio

In tema di rifiuti, Di Paola, ribadendo il no agli inceneritori, ha messo l’accento sull’esigenza di realizzare in maniera diffusa nei territori gli impianti di trattamento sempre promessi sempre da Musumeci ma mai realizzati. Grande attenzione nel programma del M5S, oltre alla difesa del reddito di cittadinanza, anche alla lotta al caro bollette, tramite il reddito energetico, una sorta di bonus da concedere alle imprese a ai cittadini per la realizzazione di impianti fotovoltaici. “Per farlo – ha detto - creeremo un fondo di rotazione di almeno 50 milioni. Le risorse le attingeremo tagliando gli sprechi della Regione, quali quelli sugli affitti o sui fondi destinati alla cosiddetta tabella H, una raccolta di finanziamenti concessi ai deputati per coltivare i propri orticelli elettorali”. DI Paola ha anche accennato alla prossima squadra di governo, che comincerà a prendere forma già dalla prossima settimana. “Nominerò – ha detto il candidato presidente – i primi assessori, che dovranno avere competenze tecniche e politiche”.



