Parte il progetto Edugreen all'Istituto Comprensivo Statale "Antonino Caponnetto" di Caltanissetta

Verranno realizzati ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica

Redazione

Grande entusiasmo all’I.C.S. “A. Caponnetto” per la creazione di ambienti didattici all’aperto nell’ambito dell’educazione ecologica, realizzati grazie al finanziamento Pon-Fesr “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. L’evento “Hello Spring” presso la scuola secondaria di primo grado “G. Verga” si è svolto mercoledì 29 marzo; alla scuola primaria “Antonino Caponnetto” si è svolto venerdì 31 marzo, alla presenza del dirigente scolastico prof. Maurizio Lomonaco che insieme a tutto il personale docente dell’I.C.S. “A. Caponnetto” ha accolto il progetto della transizione ecologica, attraverso attività immersive di didattica laboratoriale outdoor.

Le classi prime dell’Istituto “G. Verga” insieme ai docenti di scienze e tecnologia hanno inaugurato l’orto didattico trasformando parte del cortile in un ambiente di esplorazione e di apprendimento delle discipline curriculari delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari e della sostenibilità. L’evento ha visto il patrocinio della Coldiretti che ha curato la conferenza svoltasi in aula Ennio-Incontro e successiva messa a dimora di ortaggi, erbe aromatiche e fiori nei cassoni per la coltivazione realizzati nel cortile. Presenti anche gli assessori Garozzo e Natale che, nel portare i saluti del Sindaco, hanno espresso profonda ammirazione per il percorso intrapreso da parte di tutto l’Istituto Comprensivo “A. Caponnetto”.

All’evento “Hello Spring” alla Scuola Primaria “A. Caponnetto” hanno partecipato tutte le insegnanti e gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia “Santa Petronilla”. Il coro della scuola primaria “MusicamicACaponnetto” diretto dall’insegnante Ivana Stringi, ha dato inizio alla manifestazione del Progetto Edugreen cantando l’Inno d’Italia. Il Dirigente Scolastico ha tagliato il nastro per inaugurare l’orto e il giardino didattico realizzato con la messa in opera di cassoni per aiuole, che consentiranno agli alunni di poter apprendere in modo cooperativo.

Gli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria hanno piantumato fiori, erbe aromatiche e ortaggi. Tutti gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia avranno l’opportunità di prendersi cura del giardino e dell’orto didattico così da favorire una comprensione esperenziale e immersiva nel mondo naturale e un’ educazione ambientale significativa e duratura con impatti emotivi positivi e gratificanti. Gli alunni delle classi terze hanno esposto dei pensieri su Madre Natura e le classi quarte hanno eseguito un ballo sulle note della canzone “L’orto a scuola”.

Il programma della manifestazione è stato annunciato da alcuni alunni delle classi quinte che hanno svolto egregiamente il ruolo di presentatori. I piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia “Santa Petronilla” con i loro vestiti colorati e i copricapo a forma di fiori, ortaggi e frutta hanno fatto da cornice all’intera manifestazione che si è conclusa con il canto intitolato “La città dei bambini” di Enrico Strobino da parte del coro “MusicamicACaponnetto”. Il dirigente scolastico, entusiasta per lo svolgimento della manifestazione, ha tenuto a precisare che l’educazione deve assumere un ruolo da protagonista come strumento di trasformazione sostenibile di ambiente , economia e società.



