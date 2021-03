Attualita 1436

Parrucchiera abusiva non sa di essere positiva e va a casa delle clienti: si temono contagiati

E' successo a Sciacca. A scoprirlo è stata la Polizia municipale dopo le notifiche di rito eseguite in seguito alla comunicazione di positività dell’Asp

Redazione

09 Marzo 2021 17:04

C'è anche una parrucchiera abusiva a domicilio tra le persone contagiate dal Covid 19 a Sciacca. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia municipale dopo le notifiche di rito eseguite in seguito alla comunicazione di positività dell’Asp.

La donna praticava abitualmente il mestiere della parrucchiera a domicilio che avrebbe svolto senza le autorizzazioni previste dalla legge e senza essere al corrente di avere contratto il virus. I vigili urbani sospettano che durante le visite a domicilio abbia contagiato alcuni clienti e sono in corso gli accertamenti per risalire ai contatti.

Essendo una pratica non consentita dalle normative, la Polizia municipale sta inoltre procedendo a contestare alla parrucchiera abusiva le sanzioni previste dai decreti al contrasto Covid e la sanzione per professione artigianale non consentita.



C'è anche una parrucchiera abusiva a domicilio tra le persone contagiate dal Covid 19 a Sciacca. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia municipale dopo le notifiche di rito eseguite in seguito alla comunicazione di positività dell'Asp. La donna praticava abitualmente il mestiere della parrucchiera a domicilio che avrebbe svolto senza le autorizzazioni previste dalla legge e senza essere al corrente di avere contratto il virus. I vigili urbani sospettano che durante le visite a domicilio abbia contagiato alcuni clienti e sono in corso gli accertamenti per risalire ai contatti. Essendo una pratica non consentita dalle normative, la Polizia municipale sta inoltre procedendo a contestare alla parrucchiera abusiva le sanzioni previste dai decreti al contrasto Covid e la sanzione per professione artigianale non consentita.

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare