Cronaca 380

Parma, deltaplano precipita e prende fuoco: due morti

Le vittime sarebbero un uomo e suo figlio. Lo schianto poco dopo il decollo

Redazione

Tragedia nei cieli di Parma. Due persone sono morte carbonizzate a Basilicanova, paese della provincia parmense, dopo essere precipitate con un deltaplano a motore. Lo schianto è avvenuto attorno alle 20: il mezzo, una volta caduto in un campo nei pressi del gerto del torrente Parma, ha preso fuoco. Per i due occupanti non c’è stato scampo. Secondo le prime indicazioni, le vittime sono un uomo e il figlio, residenti nella zona, che sarebbero precipitati poco dopo il decollo.

Da accertare se lo schianto è avvenuto a causa di un guasto o per un errore di manovra. Sul luogo della tragedia vigili del fuoco e mezzi del 118, oltre ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alle cause del disastro.



