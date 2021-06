Attualita 133

Gela, il Comune a caccia di fondi per riqualificare il parco di Montelungo: presentato un progetto

La struttura al suo interno sarebbe sistemata con materiali naturali, riducendo al massimo il consumo di suolo e rimanendo fedeli alle caratteristiche del posto

Redazione

04 Giugno 2021 17:18

A Palazzo di Città si torna a parlare dell'ambizioso progetto per la riqualificazione e il rilancio del parco di Montelungo. Dopo che la Regione non lo aveva ammesso a finanziamento, gli uffici dell'assessorato comunale allo Sviluppo Economico, reputandolo molto valido, per settimane avevano cercato una soluzione alternativa per ottenere i fondi necessari: 5 milioni 400mila euro. Alla fine, è stata inviduata la strada del Ministero degli Interni e la sua linea per la “Rigenerazione Urbana”.

Il progetto "Riqualificazione e valorizzazione ambientale e turistica del parco di Montelungo e aree annesse", come si ricorderà, era stato approvato dalla giunta municipale la scorsa estate perchè coniuga alla perfezione due tra le esigenze più impellenti dell'amministrazione Greco: la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico. Il parco, infatti, andrebbe a coprire 66 ettari di terreno di proprietà comunale (ricadenti all’interno di aree protette) che sarebbero poi affidati a privati e associazioni; la struttura al suo interno sarebbe sistemata con materiali naturali, riducendo al massimo il consumo di suolo e rimanendo fedeli alle caratteristiche del posto, in armonia con le disposizioni normative del Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta e con le destinazioni d’uso del Parco previste dal PRG vigente.

“In questi giorni abbiamo letto l'Avviso Pubblico – fanno sapere il Sindaco Lucio Greco e l'assessore alle Attività Produttive Terenziano Di Stefano – e ci siamo resi conto del fatto che il nostro progetto era perfettamente in sintonia con le linee guida. Per cui, già ieri lo abbiamo depositato al Ministero e attendiamo, entro agosto, l'a risposta circa l'ammissibilità al finanziamento. L'amministrazione comunale, nonostante lo stop della Regione, non ha mai desistito né ha perso di vista l'obiettivo di accedere a nuove linee di finanziamento. L'attenzione è rimasta massima e stavolta siamo molto ottimisti. Un ringraziamento doveroso va ai dirigenti Emanuele Tuccio e Alberto De Petro ed al Rup Buttiglieri per il grande lavoro portato avanti. Crediamo davvero tanto nella possibilità di donare questo parco alla città, perchè è un'area del nostro territorio molto suggestiva e con un meraviglioso polmone verde. Pertanto, vogliamo metterla in sicurezza e a disposizione di associazioni e cittadini per tutte le iniziative culturali e sociali che vi vorranno organizzare”.



A Palazzo di Città si torna a parlare dell'ambizioso progetto per la riqualificazione e il rilancio del parco di Montelungo. Dopo che la Regione non lo aveva ammesso a finanziamento, gli uffici dell'assessorato comunale allo Sviluppo Economico, reputandolo molto valido, per settimane avevano cercato una soluzione alternativa per ottenere i fondi necessari: 5 milioni 400mila euro. Alla fine, è stata inviduata la strada del Ministero degli Interni e la sua linea per la "Rigenerazione Urbana". Il progetto "Riqualificazione e valorizzazione ambientale e turistica del parco di Montelungo e aree annesse", come si ricorderà, era stato approvato dalla giunta municipale la scorsa estate perchè coniuga alla perfezione due tra le esigenze più impellenti dell'amministrazione Greco: la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico. Il parco, infatti, andrebbe a coprire 66 ettari di terreno di proprietà comunale (ricadenti all'interno di aree protette) che sarebbero poi affidati a privati e associazioni; la struttura al suo interno sarebbe sistemata con materiali naturali, riducendo al massimo il consumo di suolo e rimanendo fedeli alle caratteristiche del posto, in armonia con le disposizioni normative del Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta e con le destinazioni d'uso del Parco previste dal PRG vigente. "In questi giorni abbiamo letto l'Avviso Pubblico - fanno sapere il Sindaco Lucio Greco e l'assessore alle Attività Produttive Terenziano Di Stefano - e ci siamo resi conto del fatto che il nostro progetto era perfettamente in sintonia con le linee guida. Per cui, già ieri lo abbiamo depositato al Ministero e attendiamo, entro agosto, l'a risposta circa l'ammissibilità al finanziamento. L'amministrazione comunale, nonostante lo stop della Regione, non ha mai desistito né ha perso di vista l'obiettivo di accedere a nuove linee di finanziamento. L'attenzione è rimasta massima e stavolta siamo molto ottimisti. Un ringraziamento doveroso va ai dirigenti Emanuele Tuccio e Alberto De Petro ed al Rup Buttiglieri per il grande lavoro portato avanti. Crediamo davvero tanto nella possibilità di donare questo parco alla città, perchè è un'area del nostro territorio molto suggestiva e con un meraviglioso polmone verde. Pertanto, vogliamo metterla in sicurezza e a disposizione di associazioni e cittadini per tutte le iniziative culturali e sociali che vi vorranno organizzare".

Ti potrebbero interessare