Parco della Legalità a Caltanissetta, il Rotary Club pronto a ripulirlo

L'appuntamento nel quartiere San Luca è per domani, domenica 20 marzo, alle 10

Redazione

Il Rotaract Club Caltanissetta, in collaborazione con Ecoplast srl, azienda siciliana che da trent’anni realizza prodotti per la casa e l’ecologia in plastica riciclata e 100% riciclabili, e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, provvederà a ripulire il “Parco della legalità” sito nel quartiere San Luca di Caltanissetta (già curato dal comitato di quartiere) domenica 20 Marzo alle ore 10.00.

Il Club provvederà, altresì, alla manutenzione della panchina “rossa” realizzata per ricordare tutte le donne vittime di violenza, inaugurata due anni fà, alla presenza di quindici ragazze provenienti da diverse parti del mondo che si trovavo in Italia - in modo particolare a Caltanissetta - per motivi di studio. Infine si provvederà a curare le tre mimose piantumate lo scorso anno per celebrare tutte le donne.



