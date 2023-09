Cronaca 987

Papa Pio XII sapeva dei lager, spunta una lettera

L’ha trovata Giovanni Coco, archivista e ricercatore presso l’Archivio Vaticano

Pio XII venne informato di quanto accadeva nei campi di concentramento. Esiste una lettera che testimonia questo, datata 14 dicembre 1942. A pubblicarla è l’inserto ‘la Lettura’ del Corriere della Sera. La lettera è scritta dal gesuita tedesco Lothar König, uomo di collegamento tra l’arcivescovo di Monaco, nemico del nazismo, e il Vaticano. La riceve padre Robert Leiber, segretario del Papa. Si parla di Dachau e Auschwitz e dello sterminio quotidiano.

L’ha trovata Giovanni Coco, archivista e ricercatore presso l’Archivio Vaticano, che a Massimo Franco rivela: “È un caso unico, ha un valore enorme”. Il clima di minaccia che si respirava in Vaticano negli anni della seconda guerra mondiale a causa dei nazisti è testimoniato anche da un pugnale con la svastica delle SS che fu trovato nell’appartamento di Pio XII. A trovarlo era stato Giovanni XXIII che chiese spiegazioni all’allora sostituto della Segreteria di Stato monsignor Angelo Dell’Acqua che non sapendo nulla dell’oggetto “si rivolse a suor Pascalina Lenhert, l’oracolo di Pio XII, la sua governante. E suor Pascalina rivelò che il pugnale era stato portato in udienza da un membro delle SS che lo doveva usare contro Pio XII. Ma il soldato si era ravveduto e ne aveva fatto dono al Papa”, rivela lo stesso Coco sottolineando: “Noi cerchiamo di fare chiarezza, anche per comprendere la stagione terribile in cui Pacelli guidò la Chiesa”.



